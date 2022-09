INCENDIO SAN GIULIANO, CECCHETTI (LEGA): “VICINANZA AI FERITI E UN GRAZIE A TUTTI I SOCCORRITORI AL LAVORO”

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2022 – 14:32

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2022 – “Sto seguendo l’evolversi dell’incendio divampato nell’area industriale di San Giuliano Milanese, sono in contatto costante con la giunta locale e con gli assessori della Regione Lombardia che stanno coordinando i soccorsi. Esprimo la mia vicinanza ai due lavoratori feriti e l’augurio di pronta guarigione e ringrazio tutti i soccorritori che in queste ore difficili stanno lavorando per domare l’incendio e per prestare aiuto.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

