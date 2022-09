PACE. INIZIA L’ANNO PASTORALE, CARITAS A CONVEGNO

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2022 – 16:28

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2022 – «La guerra continua a colpire duramente molti paesi in tutto il mondo e da alcuni mesi è alle nostre porte. Non possiamo non fare nostra la dichiarazione diretta ed inequivocabile, per cui se si sceglie il Vangelo si sceglie la pace». Con questa motivazione, Caritas Ambrosiana presenta il Convegno diocesano delle Caritas decanali 2022, che come da tradizione aprirà l’anno pastorale dell’organismo e si svolgerà sabato prossimo, 10 settembre (ore 9-13), in presenza (su invito) nella sede di via San Bernardino 4, a Milano, e con trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube di Caritas.

Lo spirito del convegno – intitolato La via del Vangelo è la pace. Pregare per la pace: relazioni giuste e alleanze di pace – intende approfondire l’inscindibile connessione tra giustizia e pace, connubio da consolidare ogni giorno a tutti i livelli, personale, comunitario e internazionale, anche con la preghiera, come richiesto dall’arcivescovo Mario Delpini nella proposta per il nuovo anno pastorale Kyrie Alleluia Amen. Ognuno nel suo campo deve fare il primo passo. Anche gli operatori della Caritas devono scegliere di abitare le ferite della storia e i conflitti, per costruire condizioni di pace. In proposito si ricorda l’invito del cardinal Carlo Maria Martini, che nel gennaio 1991, in occasione della prima Guerra del Golfo, invitò i cristiani a “intercedere”, ovvero, rifacendosi all’etimo del vocabolo, a «fare un passo in mezzo», a compiere azioni o assumere iniziative per mettersi nel mezzo di una situazione, tra le parti in conflitto, là dove le tensioni hanno luogo.

Il convegno, rivolto a operatori e volontari delle Caritas dei 63 decanati della diocesi ambrosiana, si strutturerà intorno alle relazioni di padre Carlo Casalone (Compagnia di Gesù, Presidente della Fondazione Carlo Maria Martini), di don Enrico Parolari (psicologo e psicoterapeuta), di Elena Granata (docente al Politecnico di Milano, vicepresidente del Comitato organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici) e di Patrizia Patrizi (psicologa e psicoterapeuta, docente all’Università di Sassari). Introduzione a cura del direttore Caritas, Luciano Gualzetti, e conclusioni affidate al Vicario episcopale di settore, monsignor Luca Bressan.

Programma dettagliato nel pdf allegato e alla pagina del sito internet (valida anche per le iscrizioni all’evento online) di Caritas Ambrosiana