San Giuliano Milanese, aggiornamento: sotto controllo il violento incendio

7 Settembre 2022

(mi-lorenteggio.com) San Giuliano Milanese, 7 settembre 2022 – Sotto controllo l’incendio che da stamattina sta coinvolgendo un’azienda che tratta solventi. Prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per la bonifica e messa in sicurezza dell’area.

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia dichiara che “a seguito della segnalazione della Polizia locale di San Giuliano Milanese di un incendio presso l’azienda Nitrolchimica, la centrale operativa regionale ha attivato l’intervento alle ore 10 e 35”.



“Il Dipartimento di Prevenzione Sanitaria della ATS di Milano – aggiunge – è intervenuto, quale parte integrante della squadra, secondo i protocolli previsti relativi alle emergenze igienico-sanitarie”.

I FERITI: UN CODICE ROSSO A MONZA E UN CODICE GIALLO AL SAN PAOLO – “Gli accertamenti – sottolinea la vicepresidente – hanno riguardato le ricadute sanitarie derivanti dalla presenza di inquinanti in aria e alle lesioni dei lavoratori coinvolti. Al momento dell’incendio erano 17 i dipendenti in sede presenti. Tra questi un uomo è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Un altro dipendente uomo è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale San Paolo di Milano”.