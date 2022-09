Spettacolo itinerante di luci e fuoco a Cassinetta di Lugagnano

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2022 – 19:35

(mi-lorenteggio.com) Cassinetta di Lugagnano, 7 settembre 2022 – In occasione della festa patronale di Cassinetta di Lugagnano, sabato 10 settembre 2022, alle ore 21.45, Teatro dei Navigli propone lo spettacolo “Reves au fil de L’eau, spettacolo itinerante di luce e fuoco” della Compagnia francese Akouma.

Lo spettacolo partirà dal Ponte sul Naviglio per giungere in via Pace, dove si chiuderà l’esibizione con una performance di luci e fuoco! Le coreografie di personaggi deliranti e poetici si susseguiranno a ritmo di musica manipolando ombrelli e uccelli di fuoco, pioggia di scintille e bastoncini di fuochi d’artificio fino al finale luminoso e arioso.

Uno spettacolo magico ed emozionante, un vaganbondare luminoso, un dialogo aperto a contatto con personaggi clowneschi che invitano il pubblico nel mondo dell’onirico e dell’immaginifico!

Si tratta di giocare con la città, di appropriarsi di arredi urbani, elementi architettonici per distoglierli dal loro uso e arricchirli con la magia del fuoco e del teatro.

La compagnia AKOUMA, con sede nella Vallée des Gaves negli Hautes-Pyrénées, riunisce artisti appassionati che condividono un progetto comune: far emergere poesia e fantasia dai loro spettacoli. In scena domatori del fuoco, moderni acrobati, circensi, artisti visivi, musicisti e pirotecnici che vogliono cambiare l’immagine classica del fuoco e dei fuochi d’artificio, proponendo una drammaturgia, attraverso il movimento dei corpi, uno scenario burlesco e personaggi atipici. Gli elementi scenici vengono lavorati, gli apparecchi antincendio e i fuochi d’artificio vengono distolti dal loro uso abituale per immergere il pubblico in un universo sorprendente ed esplosivo.

Un appuntamento imperdibile in uno dei borghi più belli d’Italia!

Lo spettacolo è a ingresso gratuito e non prevede prenotazione