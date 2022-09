BARONA. GROUND ZERO FESTIVAL DI MILANO FUTURO : un concerto rap per dare voce ai quartieri più nascosti e meno ascoltati di milano

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2022 – 17:08

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2022 – Il 17 Settembre, Milano Futuro presenta Ground Zero Festival : concerto gratuito di musica rap con Chadia Rodriguez, Drefgold, Axell, e altri rapper emergenti che raccontano la periferia di Milano. L’evento si terrà in Piazza delle Donne Partigiane in Barona.

La rivista di fotografia sociale Perimetro curerà una mostra fotografica inedita su Milano e le sue periferie.

Host della serata: Dj Sgamo.

Milano Futuro è un associazione di promozione sociale che nasce nel maggio 2022 con l’obbiettivo di dare espressione alle voci meno ascoltate e ai quartieri di Milano meno conosciuti che vengono lasciati fuori dalle cartoline di promozione della città. Vuole liberare le energie creative delle periferie e colmare dei vuoti, risolvere delle problematiche e costruire delle soluzioni condivise raccontando la provincia. Milano Futuro intende costruire occasioni di attivazione, di protagonismo, di contatto in particolare con la popolazione più giovane che per ragioni diverse resta esclusa dai meccanismi “formali” di funzionamento della città.

A fare da megafono, alcuni artisti della scena rapper emergente milanese e di provincia: Chadia Rodriguez, Drefgold, Axell, Dj Sgamo, Mosè Cov, Digital Astro, Rico Rua, Mimmo Flow e Urban Class Showcase w/ NotoW, Keyra, Rako27, Gabriele, Il Guapo.

La mostra inedita su Milano curata dalla rivista di fotofrafia sociale Perimetro racconterà la periferia con un occhio osservante e attento nel silenzio della vita quotidiana della città.

PROGRAMMA TBD

17.00 – 17.10 Presentazione di Milano Futuro da parte di uno dei soci dell’associazione e della mostra di Perimetro

17.10 – 18.10 Load In con playlist o DJ della comunità Wegoing

18.10 – 19.00 Urban Class Showcase w/ Notow / Keyra / Rako27 / Gabriele, Il Guapo

19.00 – 19.30 Mimmo Flow

19.30 – 20.00 Rico Rua

20.00 – 20.30 Mosè COV

20.30 – 21.00 Don Pero

21.00 – 21.30 Digital Astro

21.30 – 22.00 Axell

22.00 – 22.30 Chadia Rodriguez

22.30 – 23.00 Drefgold

23.00 – 23.10 Ringraziamento a tutti gli artisti da parte di uno dei soci dell’associazione con un breve discorso ed invito a seguire i vari canali di Milano Futuro

23.10 – 24.00 SGAMO DJSet

Il programma potrebbe subire delle variazioni

MilanoFuturo sta costruendo rapporti e relazioni di collaborazione con: Acea, Altropallone Onlus, Argo Cooperativa Sociale, Associazione Pettirosso, Associazione Solari Insieme, Brigate Volontarie per l’Emergenza, Chiamamilano, Comitato Abitanti Barona, Compagnia Teatrale Dopolavoro Stadera, Comitato Giambellino, Comunità Nuova, Diaconia Valdese, Dinamoscopio, Emergency, Forum Cooperazione e Tecnologia, Hublab, K-City, Il Baluardo, La Cordata, Mare Culturale Urbano, Slum Dunk, Street is Culture, Perimetro, Platform , Saturnalia.