Bolzano: ECOdolomites 2022 al nastro di partenza

(mi-lorenteggio.com) Bolzano, 8 settembre 2022 – Ready, steady, green (e quest’anno pure safe)! Si parte, in rispettoso silenzio.

Al motto di green&safe, gli oltre 50 veicoli elettrici a due, tre e quattro ruote partecipanti alla tredicesima edizione dell’ormai celebre e-Trophy internazionale tra le Dolomiti Unesco, sono carichi –in tutti i sensi- e schierati.

Il primo start è venerdì 9, dalla Fiera di Bolzano, nuovo partner della manifestazione. L’itinerario si spinge in Trentino, tra le splendide Dolomiti di Brenta: Passo della Mendola, lago di Molveno, Madonna di Campiglio, Val d’Ultimo, Lana e rientro a Bolzano.

Secondo start sabato 10, sempre dalla Fiera di Bolzano, con destinazione Alpe di Siusi/Sciliar: Ponte Gardena, Siusi, Fiè, Fiera di Bolzano.

Perché green&safe? ECOmove -associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente- dopo dodici appassionati anni come organizzatrice di ECOdolomites, alza l’asticella e punta a una mobilità sempre più consapevole, ecosostenibile, rispettosa e… sicura. Partner ufficiale di ECOdolomites 2022, patrocinata da Regione Alto Adige Südtirol, Fondazione Unesco e Fiera Bolzano, è la tedesca Ellermann Gmbh, rappresentata in Italia da Emicontrols srl di Bolzano, che distribuisce speciali container di isolamento brevettati, dove custodire e tenere in osservazione in assoluta sicurezza qualsiasi tipo di veicolo elettrico.

IL PROGRAMMA

Venerdì 9 settembre

Ore 8-9 accredito presso Fiera Bolzano

Ore 9.30 Ready, steady, Green! Giorno 1 – Dolomiti di Brenta

Ore 17-18 Charge Park Planing presso Fiera Bolzano

Ore 18-21 Pizzata presso Fiera Bolzano

Sabato 10 settembre

Ore 8-9 accredito presso Fiera Bolzano

Ore 9.30 Ready, steady, Green! Giorno 2 – Alpe di Siusi/Sciliar

Ore 10.30 Parking e funivia per Alpe di Siusi

Ore 12-14 HIKE & BITE passeggiata enogastronomica all’Alpe di Siusi

Ore 16 Charge Park Planing presso Fiera Bolzano

Ore 17-18 ECOsummit Mountain Move “talk” presso spazio eventi H1 Fiera Bolzano

Ore 18-19 premiazione e conclusioni presso spazio eventi H1 Fiera Bolzano

Le performance

Venerdì 9 settembre – Giorno 1 – Dolomiti di Brenta Lunghezza percorso: 250 km – Dislivello: circa 4.600 metri- Obiettivo di consumo: 40 kWh

Sabato 10 settembre – Giorno 2 – Alpe di Siusi/Sciliar Lunghezza percorso: 65 km – Dislivello: circa 900 metri-Obiettivo di consum0: 10 kWh