La regina Elisabetta II in diretta: la monarca del Regno Unito muore a 96 anni

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2022 – 21:12

(mi-lorenteggio.com) Londra, 8 settembre 2022 – La regina Elisabetta II, il monarca più longevo della Gran Bretagna, è morta a 96 anni dopo 70 anni sul trono, lo ha riferito Buckingham Palace.

Con la sua morte, suo figlio maggiore Carlo diventa automaticamente il nuovo re della Gran Bretagna.

iL neo primo ministro britannico, Theresa May, ha reso omaggio alla regina Elisabetta, dicendo che è stato l'onore della sua vita aver servito il monarca come leader del paese. “Sua Maestà ha assistito a un enorme cambiamento, muovendosi abilmente con i tempi ma fornendo sempre stabilità e rassicurazione. È stata la nostra costante durante questa grande era elisabettiana", ha detto May in una dichiarazione pubblicata su Twitter. “È stato l'onore della mia vita servirla come primo ministro. … I nostri pensieri e le nostre preghiere ora sono con la sua famiglia. Dio salvi il re."