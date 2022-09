MAGENTA. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: LA GIUNTA DELIBERA LA GRATUITA’ DEL BIGLIETTO IN VIA SPERIMENTALE

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2022 – 21:31

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 8 settembre 2022 – “Un segnale importante per le famiglie e i cittadini in questo delicato momento di emergenza energetica e caro bollette e un modo per incentivare un utilizzo maggiore della mobilità pubblica”. Con queste parole il Vicesindaco e Assessore ai Trasporti Enzo Tenti commenta la scelta della Giunta comunale di applicare la gratuità dei biglietti per tutti coloro che usufruiranno del trasporto pubblico locale cittadino. Si tratta delle due linee di bus che circolano in città collegandola alle frazioni e che servono in modo particolare gli studenti durante la settimana nelle fasce orarie di ingresso e uscita da scuola ma che offrono un servizio importante anche per gli anziani e per tutti coloro che necessitano di raggiungere destinazioni e servizi rilevanti (ospedale, stazione, centro cittadino, mercato). Fino alla fine dell’anno le due linee, rossa e verde, saranno gratuite in via sperimentale. E’ stato rilevato infatti che il costo del biglietto per l’accesso al servizio è una delle ragioni che spinge le famiglie, soprattutto quelle con più figli in età scolare, al ricorso alla mobilità privata; inoltre, ogni anno al rientro dalle vacanze, si registra un aumento dei volumi di traffico sulle principali vie di comunicazione cittadine, soprattutto nelle fasce orarie di entrata e uscita dagli istituti scolastici, con ripercussioni importanti sotto il profilo della fluidità e della sicurezza della circolazione che dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico. Il trasporto pubblico locale finalizzato al trasporto scolastico e organizzato dal Comune di Magenta è attivo dall’1 settembre al 30 giugno.

