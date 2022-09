Settembre di sport a Lissone: torna Sport&Sport,

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2022 – 12:12

si corre con la Lisunada e la Strabareggia, in volata con il ciclismo della 75^ Coppa Agostoni

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 8 settembre 2022. Sarà l’area comunale tra via Fermi e via Archimede, con i giardini e il nuovo campo sportivo polifunzionale recentemente realizzato, ad ospitare l’edizione 2022 di Sport&Sport, l’evento organizzato dal Comune dedicato alla promozione dello sport e delle associazioni del territorio.

L’appuntamento è programmato per domenica 18 settembre, dalle 9.30 alle 18.30.

Nel corso della giornata le associazioni presenti, circa 30, avranno la possibilità di presentare la propria specialità sportiva e i propri corsi, sia con esibizioni sia con la distribuzione di materiale informativo presso stand dedicati.

Come di consueto, la festa dello sport sarà inaugurata da una breve corsa su strada aperta a tutti. Dalla mattina alla sera, poi, scenderanno in campo atleti e istruttori di molteplici discipline, si alterneranno dimostrazioni di minirugby, minivolley, minibasket e di giovani allievi di vari corsi sportivi. Si potrà assistere ad esibizioni di danza, fitness, calcio, ginnastica artistica e ritmica, a dimostrazioni di arti marziali (karate, judo, vovinam viet vo dao), pattinaggio, scherma antica, a simulazioni di allenamenti e di attività di gioco anche da tavolo come gli scacchi.

Sarà possibile provare alcune attività sportive, grazie alle lezioni aperte proposte da alcune associazioni aderenti all’evento, e mettersi alla prova sulla parete di arrampicata allestita sul posto. Inoltre, l’evento offrirà l’occasione per conoscere progetti inclusivi attivi sul territorio che promuovono lo sport quale fonte di crescita e di benessere psicofisico, indipendentemente dalle capacità individuali e dalle diversità di qualsiasi tipo esse siano. Sarà presente, per la prima volta, l’A.S.D. Ciechi Brianza, gruppo sportivo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti onlus, che presenterà la disciplina del golf.

La manifestazione si propone come vetrina locale di promozione dello sport, sia a favore delle realtà associative sia della cittadinanza, con uno sguardo dedicato alla fascia d’età più giovane che a Spor&Sport può avere l’opportunità di avvicinarsi alla pratica sportiva.

CORSA E CICLISMO: GLI ALTRI EVENTI SPORTIVI

È giunta alla sua 30^ edizione la Strabareggia, gara podistica non competitiva aperta a giovani, famiglie e società sportive in programma venerdì 16 settembre alle 20.30/21.00. I percorsi, da 5 o 10 chilometri, partiranno da Piazza S. Antonio Maria Zaccaria (Bareggia) e attraverseranno i comuni di Lissone e Macherio.

Il 24 settembre, alle ore 20.00, appuntamento con un’altra gara podistica non competitiva: la Lisunada. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto alle “Opere per Gianluca”, gruppo attivo presso la Parrocchia Santa Maria Assunta di Lissone da cui prenderà il via la corsa.

La Strabareggia e la Lisunada sono patrocinate dal Comune di Lissone.

Giovedì 29 settembre, con la 75^ edizione della “Coppa Agostoni – Giro delle Brianze”, corsa di ciclismo su strada per professionisti organizzata dall’associazione sportiva Sport Club Mobili Lissone con il supporto del Comune, Lissone torna sul palcoscenico del grande ciclismo nazionale e internazionale. L’edizione 2022 vedrà ancora una volta il coinvolgimento dell’ingegno progettuale di designer e imprese locali per la realizzazione dei “Trofei d’Autore” assegnati ai primi tre classificati della corsa.

V.A.