Sport e ambiente: domenica 11 settembre torna la Roccolo Run a Canegrate

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2022 – 12:58

Organizzata dall’Atletica Par Canegrate con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, la corsa podistica è plastic free. Oltre alla classica distanza dei 10 km, previste anche la Roccolo Family da 5 km e la Roccolo Junior per i bambini

(mi-lorenteggio.com) Canegrate, 8 settembre 2022. Torna a Canegrate la Roccolo Run. Dopo due anni di assenza, domenica 11 settembre l’Atletica Par Canegrate, con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, scende nuovamente lungo le strade bianche del Parco sovracomunale del Roccolo per proporre la corsa non competitiva dal grande coinvolgimento. Aperta ad appassionati di ogni età, la Roccolo Run si articola in tre declinazioni: la classica Run da 10 km, la Roccolo Family sulla distanza dei 5 km e la Roccolo Junior per i bambini dagli 8 agli 11 anni (sulla distanza di 400 e 800 metri).

Come da abitudine dell’Atletica Par Canegrate, ci sarà grande attenzione all’ambiente. «La Roccolo Run è nata nel 2014 con lo scopo di valorizzare e tutelare il “nostro” Parco del Roccolo come polmone verde e come area da vivere sempre più. Dal parco abbiamo mutuato anche il simbolo della corsa: il gufo», spiegano gli organizzatori. «Inoltre, confermiamo anche in questa edizione la scelta di essere plastic free; una scelta più impegnativa ma necessaria per promuovere comportamenti sostenibili».

Sport e ambiente sono quindi gli ingredienti di un appuntamento che, in sole sei edizioni, si è ritagliato un posto di primo piano tra le corse del territorio. «La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha voluto confermare il proprio supporto a un’iniziativa dal grande valore aggiunto», osserva il presidente della Bcc Roberto Scazzosi. «La promozione di una sana attività sportiva si coniuga bene con l’attenzione all’ambiente e la tutela di un parco di questo territorio. La Roccolo Run ci parla quindi di sostenibilità, tema di grande attualità che caratterizza anche il nostro essere banca di comunità».

Il programma prevede il ritrovo alle 8 al Centro Sportivo Sandro Pertini di via Terni a Canegrate; alle 9 il via alla Roccolo Junior sulla distanza dei 400 metri per i nati fino al 2014 e degli 800 per i nati dal 2011 al 2013; alle 9.30 la partenza della Roccolo Run (10 km) e, in coda, della Roccolo Family (5 km). Le premiazioni sono in programma dalle 11.15 nella struttura attrezzata del campo sportivo. Sono previsti premi per le prime 5 donne e i primi 5 uomini, per i primi atleti di Canegrate (maschi e femmine), per la prima donna e il primo uomo al traguardo volante e per i cinque gruppi più numerosi.

È possibile iscriversi sul sito dell’Atletica Par Canegrate – www.atleticapar.it -, oppure al Campo Sportivo Pertini la mattina prima della gara. Per l’iscrizione dei gruppi (10 persone minimo) contattare l’organizzazione parcanegrate@gmail.com oppure chiamare il 3402412254 (Umberto) o il 3486557459 (Giulio). L’iscrizione alla RoccoloJunior è gratuita.

Inoltre per i bambini l’Atletica Par Canegrate ha predisposto anche una serie di attività sportive dedicate per far conoscere il mondo dell’atletica: dal salto in lungo al lancio del vortex.

Per ulteriori informazioni: www.atleticapar.it/attivitaegare/roccolo-run/

V.A.