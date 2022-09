Cesano Boscone. Confconsumatori apre uno sportello al Q.re Tessera

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2022 – 12:39

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 9 settembre 2022 – E’ aperto nella Sala Ilaria Alpi del Centro civico comunale di via Turati lo sportello per i consumatori promosso e gestito da Confconsumatori in collaborazione con il Comune di Cesano Boscone, che ha deciso di mettere a disposizione gli spazi che saranno aperti al pubblico tutti i lunedì e i giovedì dalle 9 alle 15.

L’iniziativa è frutto della collaborazione avviata tra l’amministrazione comunale e la federazione provinciale dell’associazione che tutela i diritti dei consumatori ed è regolata da una convenzione sottoscritta nei giorni scorsi che rimarrà in vigore fino al 2024.

Lo sportello, grazie ai volontari di Confconsumatori, fornirà ai cittadini una prima consulenza gratuita per orientarli nelle possibili azioni, anche legali, nei casi in cui questi in qualità di consumatori, utenti di servizi, risparmiatori ritengano che un loro diritto sia stato violato.

Confconsumatori è un’associazione di rilevanza nazionale che esprime un proprio rappresentante nel Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU) presieduto dal ministro dello Sviluppo economico. Il numero unico per contattare lo sportello è lo 02 50030886. Il servizio sarà a disposizione dei cesanesi ma anche dei cittadini di un territorio più ampio.