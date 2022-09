CODOGNO, PRESIDENTE REGIONE A INAUGURAZIONE ‘PALAZZETTO’: DOPO MOMENTO DIFFICILE, STRUTTURA TORNA A OSPITARE SPORT ED EVENTI

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2022 – 13:41

Codogno/LO, 09 settembre 2022- Il presidente di Regione Lombardia ha preso parte, questa mattina, a Codogno, all’inaugurazione del Palazzetto dello Sport. Presente anche l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, consiglieri regionali, il sindaco, e rappresentanti delle Asst e Ats di Lodi e autorità civili e religiose. La struttura nel mese di marzo 2021 è stata allestita a centro vaccinale di massa nel mese di marzo del 2021.

“È un altro passo decisivo verso la normalità. Questa struttura – ha commentato il governatore – è stata fondamentale per tutto il territorio della bassa lodigiana per effettuare la vaccinazione di massa contro il Covid, ora torna alla cittadinanza per le funzioni corrette di sport e socialità. In un luogo, Codogno, simbolo della pandemia”.

Il Palazzetto dello Sport prevede un rinnovato impianto grazie anche al contributo da 150.000 euro del bando regionale per una struttura più funzionale e accessibile a tutti. Un percorso dall’ingresso al campo di gioco, alle tribune e a tutti gli altri spazi, nell’ottica di eliminare i problemi legati alla sicurezza che si erano presentati in passato e a eliminare le barriere architettoniche.

“Il Comune, affiancato dal contributo regionale – ha proseguito il presidente – ha saputo compiere un duplice sforzo: la robusta riqualificazione del Palazzetto e, oggi, il suo ritorno nelle disponibilità di cittadini e associazioni sportive”.

Il governatore ha infine sottolineato come questa inaugurazione avvenga in un momento storico fondamentale per la vita dei cittadini: l’inizio dell’anno sportivo e scolastico, senza più i limiti imposti in passato.