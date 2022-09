GP MONZA, DOMANI DECOLLA LA MONGOLFIERA DELLA REGIONE LOMBARDIA: OPPORTUNITÀ UNICA PER AMMIRARE SCENARIO IRRIPETIBILE

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2022 – 18:21

Milano, 09 settembre 2022 – Da domani, sabato 10 settembre, e fino a domenica, giorno del Gran Premio, lo scenario offerto dall’Autodromo di Monza, con un panorama unico e irripetibile, potrà essere ammirato dalla mongolfiera che Regione Lombardia metterà a disposizione degli appassionati.

Per provare un’emozione alta 50 metri d’altezza è necessario – a partire dalle ore 10 di sabato – registrarsi presso la ‘fanzone’ dell’Autodromo. La mongolfiera biancoverde sarà brandizzata anche con i loghi delle Olimpiadi invernali 2026 in programma in Lombardia e Veneto.

Sempre grazie alla proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, oggi una sessantina di ragazzi provenienti da tutta la regione, con al fianco un accompagnatore, hanno potuto assistere alle prime prove del Gran Premio grazie all’iniziativa #GPwithGENL, promossa dalla Regione attraverso ‘Generazione Lombardia’.