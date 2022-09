Grandi novità in casa Atletica Vigevano: al via la nuova sezione Assoluti-Master

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2022 – 13:00

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 9 settembre 2022 – Il prossimo 28 settembre sarà un giorno importante per l’Atletica Vigevano. Alle 18.30, infatti, allo stadio “Dante Merlo” di Vigevano, il direttore tecnico Oscar Campari e i tecnici della società, avranno il piacere di presentare il progetto che darà il via alla nuova sezione Assoluti-Master di Atletica Vigevano.

Questo progetto vuole diventare un punto di riferimento per gli atleti più maturi che vogliono avvicinarsi all’atletica leggera, o che più semplicemente vogliano praticare attività sportiva seguiti da tecnici specializzati. Atletica Vigevano ha sempre aperto i tesseramenti ad atleti assoluti e master (questi ultimi, ricordiamo, sono gli atleti sopra i 35 anni), ma questa importante iniziativa nasce dalla volontà della società di arricchire la sua offerta e dalla consapevolezza di poter rappresentare, grazie alla sua storica esperienza, un importante punto di riferimento per tutti coloro che vorrebbero mettersi alla prova in questo sport.

L’intento è quello di promulgare i valori e i principi di uno sport sano, gli stessi principi tramandati già 70 anni dai fondatori di Atletica Vigevano, Dante Merlo e Pino Pensa, coinvolgendo un’ampia platea di sportivi, dai corridori che ogni anno sono chiamati a raccolta a partecipare alla prestigiosa Scarpa d’Oro Half Marathon fino a tutti coloro che praticano sport in generale, portandoli ad appassionarsi a tutte le numerose discipline che l’atletica leggera offre.

La ‘regina degli sport’ si ama a qualsiasi età: questo è il messaggio che il progetto di Atletica Vigevano vuole trasmettere, quello di uno sport alimentato da valori positivi, di condivisione, di squadra e passione.

Ti piacerebbe provare a lanciare, fare salto in lungo o migliorare il tuo tempo sui 1.500 metri?

Il 28 settembre sarà l’occasione per tutti gli interessati, di conoscere la società e affidarsi ad Atletica Vigevano per il proprio percorso di atleti, avendo l’occasione di sfidarsi non soltanto in corse su strada ma in gare su pista, salti o lanci.