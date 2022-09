Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2022 – 22:33

Milano, 09 settembre 2022 – Lunedì 12 settembre, in occasione del primo giorno di scuola, il presidente della Regione Lombardia si recherà in visita, alle ore 9, a Cinisello Balsamo, alla scuola primaria ‘Monte Ortigara’ (via Monte Ortigara, 2).