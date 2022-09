Turismo nel Lodigiano, ecco le iniziative della Camera di commercio a settembre con “Visit Lodi”

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2022 – 22:29

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 9 settembre 2022 – Entra nel vivo nel mese di settembre la campagna Visit Lodi a brand YesMilano promossa dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, avviata con una serie di iniziative realizzate a partire da giugno e finalizzate a valorizzare l’attrattività turistica del territorio lodigiano con particolare attenzione al turismo di prossimità. Ciò anche in vista dei tradizionali appuntamenti di punta dell’autunno: le Forme del Gusto, la Rassegna Gastronomica del Lodigiano e il Festival della Fotografia Etica.

Con l’obiettivo di promuovere questi ultimi, Lorenzo Biagiarelli – social chef e food blogger, appassionato di viaggi (nel cast del programma «E’ sempre mezzogiorno» su Rai1) – è stato ospite e ha trascorso una giornata a Lodi, per scoprire le bellezze del territorio e l’offerta enogastronomica lodigiana e proporre, attraverso i propri canali social, alcune delle esperienze che il Lodigiano può offrire.

Il tour dell’influencer nel territorio è iniziato con una serie di riprese e scatti fotografici in Piazza della Vittoria a Lodi, uno degli spazi aperti maggiormente scenografici della Lombardia e luogo “simbolo” del Festival della Fotografia etica; è proseguito poi lungo il fiume Adda alla scoperta delle esperienze di navigazione sul fiume, con i suoi colori e paesaggi. Si è infine concluso nei chiostri storici di San Cristoforo e San Domenico con una degustazione di prodotti tipici lodigiani (raspadura, pannerone, tortionata, vino San Colombano) durante la quale l’influencer si è cimentato nell’attività del taglio della “raspadura”, anticipando la gara di abilità “Chi più raschia…”, che sarà al centro del programma di Le Forme del Gusto 2022.

Presenti durante la giornata anche le telecamere di La7 che hanno ripreso la visita di Lorenzo Biagiarelli e trasmetteranno un servizio dedicato al territorio di Lodi e al lancio dei suoi eventi autunnali nella puntata del format Like in onda il prossimo sabato 17 settembre.

“Le potenzialità del territorio lodigiano vanno valorizzate al meglio, realizzando una strategia multicanale che possa avvicinare target diversi, per attrarre soprattutto cittadini e turisti di prossimità nello scegliere Lodi e il Lodigiano per una gita fuoriporta, facendo leva, in particolare, sulla ricca offerta enogastronomica del territorio, che quest’anno è stata e sarà al centro della nostra campagna di promozione, e poi sull’offerta culturale e artistica, e sulle emozioni paesaggistiche e all’aria aperta che qui è possibile vivere” – ha dichiarato Luca Bertoni, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Le altre iniziative della campagna di promozione territoriale “Lodi. Tutti i fuoriporta che vuoi, poco fuori Milano”. Da lunedì 20 giugno al 19 luglio, 250 bici del bikesharing nel centro cittadino di Milano sono state brandizzate Visit Lodi per invitare milanesi, turisti, cittadini e visitatori a raggiungere il Lodigiano per una gita fuoriporta, come recita il claim della campagna. La strategia social è iniziata a luglio e continuerà per tutto il mese di Settembre attraverso in particolare il canale IG YesMilano @visit_milano, hub social della campagna di promozione e i portali www.yesmilano.it/lodi e www.visitlodi.it/, riferimento web dove approfondire la proposta turistica del territorio e il palinsesto autunnale degli eventi.