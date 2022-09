Usmate Velate. Bilancio partecipato 2021: in fase di ultimazione i lavori alla Scuola Luini

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2022 – 22:23

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 9 settembre 2022 – Sono ormai giunti in fase di ultimazione i lavori relativi alla riqualificazione del Campo polifunzionale esterno dalla scuola secondaria di primo grado Bernardino Luini, progetto vincitore dell’edizione 2020-2021 del Bilancio Partecipato del Comune di Usmate Velate.

Le opere, finanziate dal Comune con una somma complessiva di 50mila euro, consentiranno di offrire agli studenti un nuovo spazio, riammodernamento e fruibile in modo trasversale, già dal loro rientro a scuola.

Il progetto (la cui proponente ufficiale è stata Patrizia Cantù) ha visto la riqualificazione e l’ampliamento dell’area esterna utilizzata durante l’intervallo mensa oltre che per le attività sportive. L’area, che si presentava con asfalto rovinato, appare oggi con una nuova pavimentazione e con nuove finiture, elementi che garantiranno un incremento qualitativo dell’offerta formativa sportiva all’interno della struttura scolastica.

Nei primi giorni della ripresa dell’attività didattica, il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore al Bilancio Marcello Ripamonti si recheranno presso la scuola Luini per la simbolica inaugurazione del Campo polifunzionale alla presenza del dirigente scolastico, del corpo docente e di una delegazione degli alunni dell’istituto oltre che della proponente del progetto al Bilancio Partecipato.

“Le opere votate dai cittadini si traducono ora in servizi a disposizione della popolazione scolastica, proprio come era nell’obbiettivo del progetto – afferma Marcello Ripamonti, assessore con delega al Bilancio – Anche in questa occasione, il Bilancio Partecipato dimostra la sua straordinaria valenza: intercettare esigenze della cittadinanza, condividerle con la comunità, individuare un vincitore scelto dai residenti e realizzare concretamente le opere. Una catena che funziona come dimostrano i progetti attualmente al vaglio del Comune per l’edizione 2022”.

Sono stati complessivamente 563 i cittadini che hanno partecipato nel 2021 alla consultazione on-line del Bilancio partecipato. Dei tre progetti finalisti, quello della scuola Luini ha raccolto 229 preferenze, al secondo posto si è classificata la proposta dell’Associazione Volontari Trasporto (219 voti) con l’acquisto di un nuovo automezzo per il trasporto di persone con disabilità, al terzo posto (115 voti) l’intervento di messa in sicurezza della mobilità dolce con l’intervento migliorativo all’incrocio fra le vie Da Vinci / Marconi / Vittorio Emanuele II.