Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2022 – 17:28

(mi-lorenteggio.com) Desenzano del Garda, 10 settembre 2022 – Domani le Frecce Tricolori sorvoleranno Trescore Balneario, in occasione del Memorial Stoppani, e saranno presenti, sempre in sorvolo, a Monza, in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Ma, ecco il video dello spettacolo a Desenzano oggi, a cura di Azzurro Tricolore