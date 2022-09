CAROVITA. PRODOTTI PER CANI E GATTI SU FINO AL 30%

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2022 – 16:23

ROMA 10 settembre 2022) – I prodotti alimentari e di prima necessità per gli animali comprese le lettiere e gli antiparassitari, hanno subito dei forti rincari di prezzi ed in alcune parti del nostro paese sono cresciuti fino al 30% a fronte di una inflazione dichiarata del 30% un dato che preoccupa e spaventa le associazioni animaliste attente alle famiglie con animali come l’ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE AIDAA che chiede un immediato abbattimento dell’Iva almeno sui prodotti di prima necessità, gli anti parassitari e le spese e i medicinali veterinari annunciando altrimenti il rischio già dai prossimi mesi di un boom di rinunce di proprietà e abbandoni di animali domestici in particolare cani e gatti.

Redazione