Cesano Boscone. Incidente: auto sulla nuova rotatoria di via Isonzo

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 10 settembre 2022 – Questa notte, intorno alla mezzanotte, il conducente di un fuoristrada, che da Corsico viaggiava in direzione Milano, mentre percorreva la via Isonzo, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo sui massi decorativi della nuova rotonda. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno fatto tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica.

V. A.