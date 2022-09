Incidente nella notte lungo la A1 tra San Donato e San Giuliano, atterrato l’elisoccorso

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2022 – 7:04

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2022 – Questa notte, intorno alle ore 2.30, lungo il tratto urbano dell’A1, in direzione sud, tra gli svincoli di San Donato Milanese e SAn Giuliano, è avvenuto un incidente tra due veicolo, dove sei persone, tra queste due bambine di 9 e 11 anni, sono rimaste coinvolte. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, insieme agli altri mezzi di Soccorso. I feriti sono stati trasportati in codice giallo in quattro ospedali cittadini.

Redazione