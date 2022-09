JOVA BEACH PARTY 2022. I NUMERI DELLA SECONDA EDIZIONE IN CHIUSURA OGGI A MILANO BRESSO CON OSPITI TOMMASO PARADISO, ELISA, GIANNI MORANDI E RKOMI

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2022 – 22:00

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2022 – Dopo aver navigato nei mari di tutta Italia, macinando chilometri di musica ed entusiasmo, il veliero di LORENZO JOVANOTTI ha raggiunto l’aeroporto di Milano Bresso per il gran finale, la grande festa di fine estate targata JOVA BEACH PARTY.

Oggi l’ultima chiamata del Volo JBP 2022, l’incredibile viaggio in direzione futuro che ha per pilota LORENZO e per passeggeri una carovana di migliaia di scatenati. Sul palco con JOVA, per salutare l’estate e rendere questa giornata ancora più unica e incancellabile, si alterneranno TOMMASO PARADISO, ELISA, GIANNI MORANDI e RKOMI, 4 degli oltre 160 ospiti che hanno arricchito questa speciale edizione suonando sui tre palchi.

Scorrono così, trionfanti, i titoli di coda sul JOVA BEACH PARTY, prodotto da Trident Music, che torna a registrare numeri da capogiro, a cominciare dal dato delle presenze totali, che supera le 550mila persone.

“Quest’anno il pubblico ha fatto una scelta precisa, dalla Lombardia sono partite migliaia di persone per andare a Lignano, Roccella Jonica, Viareggio. La gente vuole andare in spiaggia perché si diverte di più. La data in montagna ad Aosta è stata quella con meno pubblico, tutti hanno scelto di andare al mare. Non ho mai visto uscire la gente dai concerti con questo sorriso stampato sulle labbra. Quando si parla di disagi, non si parla mai invece della gioia di mezzo milione di persone nel venire al Jova Beach Party: abbiamo un pubblico che copre 3-4 generazioni e i commenti sono veramente entusiasti. Se devo pensare alla soddisfazione di realizzare qualcosa di unico, farei altre dieci edizioni – Maurizio Salvadori, organizzatore e produttore del JOVA BEACH PARTY.

Gaetano Benedetto, Presidente del Centro studi WWF Italia: “Siamo qua perché crediamo che la transizione ecologica si faccia con le persone e questa è una straordinaria occasione per fare arrivare, grazie a Lorenzo, il messaggio della sostenibilità a quante più persone possibili. La presenza del WWF è faticosa perché abbiamo preteso tanto dalla produzione in termini di lavoro preparatorio e di screening ambientale nel raggio di 3 km dai luoghi dei concerti, e un monitoraggio preventivo delle aree coinvolte. Quello che viene fatto con il JBP non ha paragone alcuno, non c’è un concerto con un’analisi preventiva così rigorosa, tutta la parte di sicurezza, tutti i passaggi sono pianificati e controllati”.

Ri-party-amo, la raccolta fondi sviluppata da Jova Beach Party, WWF e Intesa San Paolo ha superato i 3 milioni di euro. I 21 appuntamenti dell’estate sono stati anche l’occasione per il reclutamento per pulire le spiagge. Dal 18 settembre ci sarà il primo appuntamento di pulizia a Roma. Per tutti coloro che volessero avere maggiori info, www.wwf.it.

Con un sentiment positivo del 95%, e con un engagement complessivo di 11mld di impression – Instagram 47M engagement e 11.1M views per le IG stories, Twitter 224K conversazioni, TikTok 105M video views, 60K articoli sul web – il JOVA BEACH PARTY 2022 si conferma la festa più straordinaria e coinvolgente dell’estate, nonché il party più social di sempre (dati TIM Data Room).

Inarrestabile successo anche per “L’estate adesso – Jova Beach Play”, il docubeach a più voci, racconto del dietro le quinte della più grande festa dell’estate, che si è imposto per tutto il periodo estivo come la docu-serie più seguita su RaiPlay, collezionando 150mila ore di visione con una media ben superiore al milione di views.