La Festa di Corsico entra nel vivo

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2022 – 10:21

Sabato ricco di appuntamenti per grandi e bambini, stasera lo show di Germano Lanzoni

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 10 settembre 2022- Grande partecipazione ieri sera in via Cavour alla serata inaugurale de La Bellezza di Stare insieme, la Festa di Corsico in programma fino al 18 settembre con un programma ricco di appuntamenti per tutti i gusti e le età.

Tra gli eventi principali la mostra The Rolling Art, con le opere di Mattia Luparia, in arte MAT, artista tetraplegico dalla nascita che dipinge con la sua carrozzina. L’esposizione è visitabile fino a domenica 11 settembre (ore 10-19, Saloncino La Pianta).

Sempre al mattino, nell’area pedonale di via Cavour, per tutti c’è anche la possibilità di donare il sangue grazie alla collaborazione con AVIS (ore 8-13).

Nel pomeriggio, poi, la Festa dello Sport, realizzata insieme a diverse associazioni corsichesi (ore 16-19, parco Alpini d’Italia – via Verdi), durante la quale si svolgerà l’esibizione di Ugualmente Artisti (ore 17.30).

E ancora, un corso di self make-up tenuto da Simona G Make-up (ore 16-19, giardini via Pascoli) e uno dedicato alla disostruzione pediatrica a cura di Corsico Soccorso (ore 16.30, area pedonale via Cavour).

Alle 16.30 appuntamento nei giardini di via Pascoli per una caccia al tesoro dedicata ai bambini della scuola primaria seguita, alle 18.30, dallo spettacolo del Mago Barnaba.

Sempre alle 18.30 viene presentato alla cittadinanza il progetto di riqualificazione dei Parchi Cabassina e Resistenza voluto dall’amministrazione comunale, che per realizzarlo ha ottenuto un finanziamento parziale da parte dello Stato (Saloncino La Pianta).

Nella serata, quando molti negozi della città rimangono aperti per la Notte Bianca dei commercianti, largo al divertimento con lo show Di persona è un altro, di e con Germano Lanzoni, nota e irriverente webstar milanese, tra i comici contemporanei più seguiti e apprezzati (ore 21.30, palco via Cavour).

In contemporanea anche il concerto del Santoro Events Dance Trio, cover band di successi dagli anni ’70 ai 2000 (ore 21.30, palco anfiteatro Verdi).

Fino a domenica, inoltre, dalle ore 17 alle 24 nel parco Alpini d’Italia, è allestita un’area dedicata allo street food, dove trovare varie specialità dell’Italia e del mondo.

Il programma completo della Festa è disponibile sul sitohttps://festa.comune.corsico.mi.it/

Tutti gli spettacoli e gli incontri sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Per partecipare a laboratori, tornei e cacce al tesoro è necessario prenotare sul sito Eventbrite https://www.eventbrite.com/cc/festa-di-corsico-2022-1092049

Eventuali modifiche al programma in caso di maltempo verranno comunicate sul sito e sui canali social del Comune di Corsico.

V.A.