Lodi. Accoltella un 17enne alla stazione ferroviaria e fugge: rintracciato e denunciato un 14enne

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 10 settembre 2022 – A seguito dell’accoltellamento di un diciassettenne, per fortuna senza gravi conseguenze, avvenuto verso le ore 23.40 del giorno 3 settembre nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria di Lodi, il personale della Squadra Mobile della Questura avviava una rapida attività d’indagine.

In breve si scopriva che l’autore, quattordicenne, già conosciuto alle forze di polizia per i suoi ripetuti comportamenti in violazione della Legge, dopo essersi allontanato dal luogo si era reso irreperibile.

Il diverbio scaturiva da futili motivi legati ad alcune discussioni tra ragazzi e ragazze, iniziate durante la serata appena trascorsa nel centro di Lodi.

Il giorno successivo, a seguito diserrate ricerche, lo stesso personale della Polizia di Stato della locale Squadra Mobile rintracciava, in Melegnano, il minore e, dopo averlo condotto in Questura, lo riaffidava alla madre.

Lo stesso veniva denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano.