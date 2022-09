PARTE IL PRIMO TORNEO IN ITALIA SULLA PREPARAZIONE MENTALE E LA PERFORMANCE SPORTIVA

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2022 – 11:23

ORGANIZZATO DA SPORT MINDSET AGENCY

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2022 – Al via il primo torneo in Italia dedicato a tutti gli atleti che vogliono confrontarsi in una gara sulle proprie competenze in merito alla preparazione mentale e alla performance sportiva. A organizzare l’evento online, che si organizzerà da lunedì 12 a venerdì 30 settembre, è Sport Mindset Agency, realtà dinamica ed innovativa nel panorama sportivo italiano, che si occupa di aiutare gli atleti a sviluppare la mentalità ottimale per migliorare il proprio benessere personale sia sia sul campo da gioco che al di fuori.

“Siamo davvero orgogliosi di organizzare un torneo di questa rilevanza, con partecipanti provenienti da più zone d’Italia. Si tratta di un’occasione per confrontarsi sulle abilità mentali su cui gli atleti si sono allenati durante la scorsa stagione sportiva. Un’opportunità per ricordarsi di quanto è importante tenerle presenti e farle proprie, nel tempo. Infine, perché no, è anche una scusa per sfidarsi, divertendosi, a prescindere da età, livello agonistico, tipo di sport” commentano Sandro Anfuso ed Elena Uberti, co-fondatori e partner di Sport Mindset Agency.

La prima edizione, realizzata con la formula ad inviti da parte degli organizzatori, vedrà al via 32 partecipanti provenienti da gran parte del territorio italiano.

Nello specifico, molti degli atleti arrivano direttamente dai circoli Tennis Master Milano, Tennis Lombardo (Milano), Tennis Bergamo, Tennis Osio (Bergamo), Tennis Villasanta (Monza Brianza), Tennis Sport Park (Monza Brianza), Tennis Catizone (Varese), Tennis Cesano Maderno (Monza Brianza) e Tennis Modena.

Gli atleti si sfideranno in match ad eliminazione diretta tramite la risposta a dei quiz creati appositamente dal team di Sport Mindset Agency. Con l’evolversi del torneo salirà anche il livello di difficoltà delle domande, in modo tale da testare ulteriormente le capacità dei partecipanti.

Il vincitore riceverà come premio il merchandising ufficiale di Sport Mindset Agency, un voucher da spendere per poter utilizzare i servizi di SMA oltre al ruolo di ambassador della preparazione mentale in Italia. Lo staff di Sport Mindset Agency lo seguirà da vicino durante la prossima stagione sportiva, aiutandolo nei suoi allenamenti e nella sua crescita a livello mentale, condividendo il suo cammino sui diversi social network.

V.A.