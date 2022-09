TARTANO (SO). INCIDENTE SUL LAVORO: BOSCAIOLO 29ENNE DECEDUTO TRAVOLTO CARRELLO TELEFERICA

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2022 – 16:50

(mi-lorenteggio.com) Tartano (So), 10 settembre 2022 – Stamane, intorno alle ore 7.45, in val Corta, un boscaiolo di 29anni, mentre tagliava della piante in una zona molto impervia, è stato travolto dal carrello per il trasporto della legna della teleferica, che lo ha colpito violentemente alla testa. La vittima, Samuele Vairetti, di Talamona (Sondrio), è il titolare di un’impresa specializzata nei disboscamenti e pulizia di aree verdi.

Sul posto, oltre ai soccorritori e alle forze dell’ordine, sono giunti i tecnici dell’ATS, che stanno ricostruendo quanto avvenuto, mentre, la teleferica è stata posta sotto sequestro, in attesa della conclusione delle indagini.