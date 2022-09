CESANO BOSCONE. DOPO 2 ANNI DI STOP, AL VIA LA FESTA PATRONALE: DAL 12 AL 25 SETTEMBRE – PROGRAMMA

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2022 – 20:10

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 11 settembre 2022 – La Festa patronale della Madonna del Rosario di Cesano Boscone dopo 2 anni di stop a causa della pandemia riparte con una nuova edizione, la 40esima che si preannuncia ricca di eventi, concerti, musica, cultura e voglia di stare insieme e che si terrà dal 12 al 25 settembre, con la collaborazione e il contributo del Comune. In programma mostre, incontri e tavole rotonde per discutere il tema conduttore della Festa scelto dai promotori: “Dall’Io al Noi – Una storia lunga 40 anni”.

Una kermesse con tanti ospiti chiamati a discutere e a presentare libri. In programma la serata con la vedova del commissario Calabresi, Gemma Milite, ospite il 12 settembre per presentare il suo libro “La crepa e la luce”; l’incontro con Massimo Recalcati e il vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla, sulle radici bibliche della psicanalisi, il 14 settembre, e poi ancora la riflessione a cura di Don Maurizio Patriciello sul tema conduttore della Festa, “Dall’io al noi” previsto per il 15 settembre.

Non solo dibattiti, in cartellone anche ballo liscio, spazi gioco per bambini, mercatino dell’usato, stand delle associazioni culturali e sportive, la marcia podistica (il 18 settembre). Un ciclo di eventi che culminerà nell’ultimo fine settimana di settembre con la messa e la processione mariana e, nella tarda serata di domenica 25, con i fuochi di artificio.

“Nessuno è esonerato dal fare questo cammino di crescita (dall’io al noi) – scrive nella presentazione Don Luigi Caldera – indispensabile per sé stesso e utilissimo per tutti. Questo è il lavorio indispensabile per crescere. I primi 40 anni della Festa Patronale della Madonna del Rosario sono stati un piccolo contributo in questa direzione. La scelta è di voler continuare a vivere questo impegno così che ogni evento, ogni iniziativa, ogni proposta, ogni dibattito sia un tassello verso questa costruzione del ‘noi’ dove ogni ‘io’ possa realizzare sé stesso”.

Il Comune come di consueto collabora alla riuscita dell’evento: “La pandemia – scrive l’Amministrazione nel suo contributo alla presentazione – ha mostrato il fallimento dell’individualismo, la fragilità e non il successo dell’io isolato, la necessità di relazioni, di incontri, di essere aiutati e di aiutare gli altri, l’urgenza anche di organizzare la società per affrontare sfide comuni. Abbiamo l’esigenza di stare insieme, di ritrovarci”.