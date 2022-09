GP Finance Recensioni – GP Finance è un broker di riferimento nel mercato finanziario?

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2022 – 21:46

Milano, 11 settembre 2022 -Per chiarezza, affermiamo subito che GP Finance è una piattaforma estremamente solida, affidabile ed estremamente regolamentata. Questo fornitore di servizi di brokeraggio esiste già da molto tempo, ed è noto per la sua integrità e l’alto livello di soddisfazione offerta ai clienti.

Le piattaforme autorizzate fanno sempre il possibile per assicurarsi di non commettere errori, per permettere che il trading resti un’azione sicura per tutti quanti. Il fatto che GP Finance sia soggetta a regolamentazioni da cinque enti diversi non la esclude da questa logica.

Per cominciare, dunque, diremo che abbiamo a che fare con un broker decisamente molto affidabile. I nostri lettori sanno che non faremmo loro mettere soldi in piattaforme di cui noi stessi non ci fidiamo, o di cui non siamo certi delle loro regolamentazioni, e anche con GP Finance è stato così. La sua solidità, dunque, è fuori discussione. Ora, però, analizziamo i principali vantaggi della piattaforma.

Connessione alla piattaforma

Per accedere alla piattaforma e iniziare ad investire, il processo è molto, molto semplice, ed è possibile partire anche da un conto demo, le cui caratteristiche andremo ad analizzare più avanti.

Una volta completata la registrazione, è possibile scegliere la piattaforma su cui operare.

GP Finance e mt4

Ebbene sì: GP Finance dispone della famosissima Metatrader 4, un software che è stato di riferimento a moltissimi trader sin dalla sua nascita, nel 2002, a opera di Metaquotes.

Il fatto che GP Finance offra l’integrazione con MT4 ai suoi utenti, però, non sorprende. Al suo interno è anche presente la versione 5, in forte aumento soprattutto tra i trader professionisti.

GP Finance Metatrader è disponibile sia su Windows che su Mac, ed è funzionale e universale.

I cfd di GP Finance

I contratti CFD offerti da GP Finance consentono agli utenti di negoziare il movimento del prezzo di un asset all’interno del mercato. L’uso della parola “differenza” indica un accordo contrattuale. Investire sui mercati non è mai stato così semplice come adesso, con questi prodotti finanziari. Perché? Innanzitutto, perché sono sicuri e regolamentati da enti ben noti come l’UE. E poi, sono completamente gratuiti: non prevedono alcun costo fisso, e nemmeno uno di performance. Operando con i CFD, quindi, si risparmia moltissimo denaro in commissioni.

I CFD, inoltre, permettono agli investitori di trarre profitto sia dai mercati in ascesa che in quelli in discesa. È sufficiente avviare una posizione di trading ribassista su un asset se si prevede che finirà per perdere il suo supporto, e trarre quindi profitto dal calo del prezzo.

Questo differisce tantissimo dalle possibilità di investimento standard, che promettono un rendimento soltanto se il valore del prodotto finanziario migliora.

In breve, quando si fa trading su GP Finance, è possibile aprire due tipi di CFD:

Rialzista

Ribassista

Vincere, così, diventa più facile. Basta fare una previsione corretta della parte in questione!

Ma quanti cfd ci sono in GP Finance?

Ce ne sono numerosi, e in tutti i principali asset, come per esempio:

Forex,

Indicatori,

Commodity,

Futures su criptovalute.

H2. Lo spread di GP Finance

I broker online applicano commissioni fisse, e nemmeno di esecuzione o gestione del conto.

L’unico guadagno di GP Finance è rappresentato dallo spread, un valore molto basso ed estremamente competitivo rispetto alla concorrenza.

Complessivamente, tenendo conto di queste circostanze, possiamo dire che GP Finance è tra i broker disponibili online quello che offre lo spread più ristretto.

Conclusione

GP Finance offre la possibilità di iniziare a fare trading con un deposito minimo. Permette ai trader di negoziare mini e macro lotti, con un investimento minimo modesto.

Si tratta di un modo straordinario per iniziare a fare trading sui mercati finanziari, senza dover mettere a rischio una cifra troppo alta del proprio denaro.

Per familiarizzare con la piattaforma, consigliamo sempre di utilizzare prima il conto in prova gratuita messo a disposizione dal broker per fare pratica. Gratuito e senza limitazioni, consente di scoprire meglio la piattaforma e familiarizzare con indicatori e strategie varie.

In generale, GP Finance è una piattaforma molto sofisticata, ma semplice da usare. Fornisce anche un’applicazione per dispositivi mobile che può essere scaricata sia dal sito web che dagli store di appartenenza, e facilita le operazioni anche in tempo reale. Allo stesso tempo, poiché contiene le indicazioni tecniche più importanti, consente di fare trading in modo estremamente efficiente.

DISCLAIMER: questo articolo presenta contenuti di marketing sponsorizzati.

