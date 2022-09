Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del 34° raduno dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2022 – 10:13

(mi-lorenteggio.com) Roma, 11 settembre 2022 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, Generale di Divisione Giovanni Garassino, il seguente messaggio:

«Il 34° raduno dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, in Orvieto, è occasione per rivolgere il commosso pensiero ai tanti Caduti della Specialità nell’adempimento del dovere e per salutare il Medagliere dell’Associazione, espressione del valore dei Granatieri stessi.

Da oltre trecentosessant’anni le Guardie simboleggiano le più alte virtù militari, avendo costituito sin dall’inizio le fondamenta dell’Esercito.

Depositaria di antiche tradizioni, la prestigiosa Specialità della Fanteria ha dimostrato il suo valore in tutti i principali eventi che hanno caratterizzato la storia nazionale, partecipando da protagonista alla costruzione del nostro Paese e continuando ad offrire il suo contributo alla sicurezza della nostra comunità e della collettività internazionale.

L’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna opera con dedizione, impegnata nel legare le generazioni che si succedono al comune patrimonio di ideali.

Mi è grato rivolgere l’apprezzamento e il saluto della Repubblica a quanti partecipano al raduno, unitamente all’augurio più caloroso per la riuscita dell’evento».