RHO. SERATA FINALE 25^ EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA E PROSA DEL CALENDIMAGGIO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 11 settembre 2022 – L’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM) informa che sabato 8 Ottobre 2022 si terrà la premiazione del Concorso di poesia e prosa per Ragazzi “CALENDIMAGGIO”. L’evento è in programma presso l’Auditorium di Via Meda a Rho, alle ore 21:00. Il Concorso di poesia e prosa, aperto agli studenti delle scuole Medie Inferiori e Superiori di Rho e Arese, festeggerà l’importante traguardo dei 25 anni, mentre la sezione di prosa “UN RACCONTO PER TE” riservata alle Medie Superiori, raggiungerà la 6^ edizione. Nella raccolta delle opere presentate dagli studenti sarà presente una 5^ sezione intitolata “Una lacrima di luce”, un progetto del Liceo Rebora di Rho, con opere scritte a ricordo di una compagna che ci ha lasciati prematuramente: un pensiero spontaneo, sincero e toccante per non dimenticare. Al concorso hanno partecipato 174 studenti con 280 opere, tutte raccolte in un libretto che verrà consegnato a studenti, docenti e alle scuole dei territori interessati. Come consuetudine gli studenti vincitori saranno premiati da Presidi e Professori degli Istituti che hanno partecipato alle due rassegne e dalle autorità intervenute. Al termine sarà consegnato a tutti i ragazzi e al Corpo Docente il tradizionale volumetto con tutte le poesie e i racconti in gara. Alla serata prenderanno parte anche i “Poeticanti”, duo artistico composto dall’attrice Roberta Turconi e dal musicista Paolo Provasi, che declameranno, in chiave musicale, alcune liriche di Emilia Villoresi, scrittrice e poetessa di inizio ‘900; alla serata parteciperà anche un suo discendente, Valerio Villoresi, che ricorderà quanto giovane fosse Emilia quando iniziò a pubblicare le sue prime liriche.

Emilio Cazzaniga