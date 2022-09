RIVA DEL GARDA (TN). ESERCITAZIONE CON SIMULAZIONE DI INTERVENTO IN TORRENTE

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2022 – 19:56

(mi-lorenteggio.com) RIVA DEL GARDA (TN), 11 settembre 2022 – Nella giornata di oggi, domenica 11 settembre 2022, la squadra forra regionale del Cnsas Lombardo e la squadra forra del Trentino si sono trovate insieme per la simulazione di intervento in torrente, organizzata dalla Scuola forra nazionale e regionale. Nei territori di confine, come il Lago di Garda, capita di frequente che le squadre regionali collaborino tra loro.

Lo scenario di oggi era a sorpresa e i tecnici hanno conosciuto la destinazione solo in mattinata: gli organizzatori avevano scelto il torrente Albola, per una ricerca che riguardava il mancato rientro di due torrentisti. L’esercitazione si è svolta in presenza di un istruttore nazionale, tre istruttori regionali, un istruttore sanitario e un medico, oltre a sei tecnici di soccorso in forra trentini e dieci lombardi. Le squadre sono entrate nel torrente, hanno trovato i dispersi sotto una calata e poi hanno verificato lo stato del ferito; il figurante è stato condizionato, imbarellato e trasportato con manovre specifiche fino all’uscita del torrente. Le squadre hanno infine accompagnato al sicuro anche il compagno illeso, che necessitava comunque di assistenza. Giornate come questa, oltre ai contenuti tecnici, consentono di dare valore alla collaborazione tra le diverse regioni, che sempre più spesso si trovano a operare insieme.