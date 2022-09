Trovata senza vita la donna dispersa da giovedì nei dintorni di Livigno

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2022 – 19:46

(mi-lorenteggio.com) LIVIGNO (SO), 11 settembre 2022 – Trovata senza vita alle 12:40 di oggi, domenica 11 settembre, la donna di 41 anni dispersa da giovedì nei dintorni di Livigno. La sua bicicletta era parcheggiata all’Alpe Vago. Impegnati in questi giorni il Soccorso alpino, Stazione di Livigno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, in collaborazione con le Stazioni di Valfurva, Bormio, Morbegno e Sondrio e la squadra forra regionale del Cnsas, i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Rilevante la presenza dell’Associazione nazionale Carabinieri con le unità cinofile molecolari, che hanno fornito indicazioni molto utili per rintracciare la donna, che infatti è stata ritrovata alla base di una roccia molto impervia, in località Piz Orsera, a 2850 metri di quota. Il recupero è stato effettuato dall’elicottero dei Vigili del fuoco.