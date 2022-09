Val Brembana e della Val Seriana: due nuovi mezzi fuoristrada per il Soccorso Alpino

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2022 – 20:54

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 11 settembre 2022 – Due nuovi mezzi fuoristrada per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino: stamattina a Olmo al Brembo le Comunità montane della Val Brembana e della Val Seriana hanno consegnato questi due nuovi veicoli, acquistati con i contributi stanziati dai due enti, che rappresentano un supporto molto utile per le operazioni di soccorso. La consegna è avvenuta in presenza del presidente della Comunità montana Val Brembana, Jonathan Lobati, del comandante dei Carabinieri di Piazza Brembana, dei sindaci dei paesi delle Valli e dei rappresentanti del Soccorso alpino bergamasco, il delegato Marco Astori, con i capistazione di Oltre il Colle e Valle Brembana. Tutto è avvenuto durante una nota manifestazione locale, dedicata agli appassionati cercatori di funghi: è stata quindi anche l’occasione giusta per ricordare che chi acquista il ticket annuale per la raccolta dei funghi può scaricare gratis l’app GeoResQ, che permette di localizzare le persone, tracciare i percorsi e di allertare i soccorsi in modo immediato.