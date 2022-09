Ardesio. 82enne ritrovato senza vita nei boschi, a dare l’allarme il suo cane

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2022 – 20:39

(mi-lorenteggio.com) ARDESIO (BG), 12 settembre 2022 – Un uomo di 82 anni è stato ritrovato senza vita oggi nei boschi sopra Ardesio. Alcune persone hanno sentito un cane che continuava ad abbaiare nel bosco, nei pressi della località Piazzolo. Sono andati a vedere e hanno trovato l’uomo, a terra, in un canale. I tecnici della VI Delegazione Orobica, Stazione di Valbondione, sono stati allertati alle 15:45 di oggi pomeriggio dalla centrale. Sono saliti subito sei soccorritori con il mezzo fuoristrada e la jeep ambulanzata; attivati anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Dopo la constatazione della morte e l’autorizzazione del magistrato, il corpo dell’uomo, residente in zona, è stato portato per circa 150 metri fuori dal bosco, a valle. L’intervento è finito alle 19:00.

