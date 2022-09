Buccinasco. “Insieme, più sicuri”: aperte le iscrizioni per il Corso gratuito di difesa personale femminile

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2022 – 20:20

Buccinasco (12 settembre 2022) – Al via le iscrizioni per nuovo Corso di difesa personale femminile gratuito organizzato dalla Polizia locale di Buccinasco, nell’ambito del progetto “Insieme, più sicuri” finanziato con fondi regionali.

Buccinasco, infatti, ha vinto il bando per realizzare alcune attività di informazione, educazione e prevenzione insieme alle associazioni radicate e attive sul territorio, per raggiungere in modo più efficace tutte le fasce della popolazione.

Nel mese di ottobre si comincia proprio con l’autodifesa femminile per donne e ragazze dai 16 anni: dal 5 al 27 ottobre il mercoledì e il venerdì sera dalle ore 21 alle ore 22.30 presso la palestra di via Mascherpa si svolgerà il corso curato da istruttori di difesa personale della Polizia locale e delle associazioni di arti marziali Shoshin Shitõryû Karatedõ e Do Jang Rising Hwarang Taekwondo che terranno corsi anche negli Istituti scolastici Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini.

Le iscrizioni per il corso serale sono aperte fino al 25 settembre: sul sito internet comunale si può scaricare il modulo di partecipazione da inviare a polizialocale@comune.buccinasco.mi.it.

È richiesto il certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica.

