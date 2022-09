Rho. A Lucernate “Luci nel bosco – Associazioni in festa”

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2022 – 20:46

Sabato 17 e domenica 18 settembre al Parco Magenta e al Centro civico di via Giulio Cesare

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 settembre 2022 – Musica, performance, camminate sportive, ma anche danze popolari, laboratori animati, occasioni di ristoro. Grazie alla collaborazione di una trentina di realtà locali, sabato 17 e domenica 18 settembre è prevista a Lucernate una due giorni di eventi, una festa delle associazioni che vuole animare il territorio e consentire a ogni singolo gruppo di farsi conoscere dai residenti del quartiere.

Ecco il programma:

A Palco della Casa dell’Acqua, B Cerchio dei Monoliti Parco Magenta, C Area Stands Parco Magenta, D Parco di via Pavese, E Biblioteca di Lucernate, F Palco del Centro Civico

SABATO 17 SETTEMBRE 2022

ORE 10.00

E Inaugurazione della Biblioteca dei Semi – Bibl. di Lucernate, CSBNO

E Laboratorio SemInsieme – Ass. Prendiamoci Cura

ORE 10.30

B Lezione Nord Walking – Ass. Il Cortile

Con Marina L. Oneta istruttrice S.I.N.W. Scuola Italiana Nordic Walking

Camminata Nordica. Benessere, divertimento, sport all’aria aperta. Camminata naturale con l’uso attivo e propulsivo dei bastoncini che non sono un appoggio, ma diventano parte integrante della camminata, rendendola più produttiva. Si pratica all’aperto, su terreno battuto pianeggiante o con lieve pendenza.

Per partecipare sono necessarie buone scarpe da jogging/corsa e abbigliamento leggero, traspirante e comodo. I bastoncini, per chi non li avesse, vengono dati in dotazione dall’istruttrice.

ORE 11.00

A

English Lab, laboratorio animato per bambini – British Institute

Storytelling in lingua inglese con un classico molto amato dai bambini : “The Gruffalo” di Julia Donaldson e Axel Scheffler

Andiamo a spasso nel bosco frondoso insieme a un furbissimo topolino che per non finire in pasto ai predatori del bosco si inventa un amico spaventoso… ma se il Gruffalo esistesse davvero? Ascoltiamo insieme la lettura attiva di una storia in inglese senza ansie o paure ma semplicemente collegando immagini e gestualità a suoni a volte nuovi. A seguire giochi e laboratori creativi differenziati per età.

ORE 15.00

A Leggere insieme per stare insieme – Fare Diversamente

Intervento del gruppo di lettori volontari Leggi che ti passa con letture ad alta voce sul tema della socialità.

ORE 16.00

A Laboratori musicali per bambini 6-10 anni – Ricordi Music School

“Il Re dei Suoni e delle Ombre”. Laboratorio musicale che avvicina i bambini ai ritmi attraverso una storia e con l’uso della Rhythm Box permette di costruire canzoni e Rap (con ausilio di basi audio)

B Lettura animata, lab bastoni della pioggia e attira farfalle – Ass. Cielo

Lettura animata della storia scritta da una volontaria dell’Ass. Cielo: “Goccia di Rugiada e il mistero della sorgente pietrificata”.

A seguire laboratorio creativo in 2 momenti: costruzione dei bastoni della pioggia e piantumazione di semi per attirare le farfalle.

C Merenda etnica – Ass. Dounia

ORE 17.00

A Laboratori musicali per bambini 3-5 anni – Ricordi Music School

“La Tribù delle grandi orecchie – Le magiche bolle”. Una storia che avvicina i bambini alla conoscenza della musica classica facendoli interagire con i linguaggi del corpo

B Potere ai fiori! Narrazioni animate – Ass. Caminante

Tutta la magia della natura può racchiudersi in un singolo, piccolo seme… anche nel seme di un fiore! Ogni fiore, infatti, è un regalo che sboccia nella natura, come il tramonto, l’odore di terra bagnata e le nuvole all’orizzonte. Lo sanno bene i fiori protagonisti della nostra storia, che godono della felicità di vivere insieme in armonia e in equilibrio. Ma cosa accadrà quando un uomo d’affari desidererà tagliarli via per costruire un enorme parcheggio di cemento?

ORE 18.00

A Buona strada!, mini show – Ass. AFK Away From Keyboard

Un fratello, una sorella, circondati da tanti amici ci accompagnano nel cammino della Vita fatto di salite e di discese. Seguendo le “luci nel bosco” scopriremo attraverso le emozioni quanto sia importante rimanere se stessi senza avere paura del futuro….e allora BUONA STRADA a tutti!

B Lezione Camminata Sportiva – Ass. Il Cortile

Con Marina L. Oneta istruttrice SICS Scuola Italiana Camminata Sportiva Attività che si pratica all’aperto, deriva dal Power walking, nasce dal gesto motorio della camminata diventando un vero e proprio sport per le caratteristiche di intensità e di procedura didattica, tecnico scientifica. Simile alla marcia è un ottimo lavoro cardiovascolare e muscoloscheletrico. Il gesto atletico si basa sulla rullata del piede, l’oscillazione del corpo, l’uso proattivo delle braccia e l’intensità che aumenta gradatamente. Meno impattante e traumatica della corsa, ma altrettanto benefica per l’aspetto psicofisico. Attività sportiva aerobica e intensità variabile, su terreni diversi, migliora l’attività respiratoria e metabolica, favorendo la tonicità muscolare e il dimagrimento.

Per partecipare sono necessarie buone scarpe da jogging/corsa e abbigliamento leggero, traspirante e comodo.

ORE 19.00

A Mystic Veil, spettacolo di danza del ventre – Paola Ferrari

Danza Orientale Classica, nel più elegante stile egiziano con l’uso delle Ali di Iside, doppio velo e velo. Intrigante e coinvolgente la commistione tra Musiche Celtiche e Danza Orientale.

C Spazio ristoro – Birrificio Rhodense e Il Pirata della Piada

ORE 21.00

F Proiezione del film “2040 – salviamo il pianeta”- Ass. Prendiamoci Cura

Proiezione gratuita del docufilm “2040 – salviamo il pianeta” con introduzione a cura dei gruppi di acquisto solidale

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022

DALLE ORE 10.00

C Mercato contadino – Ass. Prendiamoci Cura

ORE 10.00

A Laboratorio di danza per bambini – Ricordi Music School

“Le avventure nel bosco del folletto Girgetto”. Racconteremo una storia introducendo i bambini/e ai primi elementi tecnici base della danza e motricità

ORE 11.00

A Laboratorio di danza e letture creative per bambini – Ass. Quelli del…

Laboratorio di danza: giochi con la musica per i più piccoli, per i più grandi esercizi di riscaldamento isolazioni, passi base Hip Hop e montaggio di una coreografia.

Letture creative: partendo da alcuni racconti si coinvolgeranno i bambini per leggere, capire il contesto, creare i personaggi e mettere in scena alcune storie.

B Laboratorio creativo con i mandala della natura – Ass. Dounia

ORE 15.00

B Estemporanea di pittura all’aperto – Ass. DipingeRho

ORE 16.00

D EnPleinArt…, laboratorio di arte – Coop. Comin, Una Scuola Condivisa

EnPleinArt… Colorariamo all’aria aperta i parchi di Lucernate. Il laboratorio sarà preceduto da tre momenti pomeridiani con i ragazzi del quartiere svolti nelle settimane precedenti. Il laboratorio sarà gestito da educatori professionali della cooperativa Comin e condotto dall’artista Riboldi Alessandro. L’obiettivo è quello di decorare il muro di fondo del Parco di via Pavese trasformandolo in un “magico bosco notturno”. I ragazzi condotti dagli esperti prepareranno fondale e sagome di alberi nei giorni precedenti, mentre la domenica ogni famiglia, adulto o passante potrà aggiungere il proprio tocco attraverso un decorazione “magica e da favola” (animaletti, folletti e chi più ne ha più ne metta, sia a mano libera che attraverso gli stencil precedentemente preparati).

L’associazione DipingeRho si occuperà di animare lo spazio attraverso la presenza di altri artisti che dipingeranno su tela, qui e là nella via e nel parchetto.

Uno o più operatori si occuperanno di creare una situazione di “animazione musicale” con le percussioni che possa “fare corteo” da e verso Lucernate Nuova e il parco oggetto dell’animazione.

A English Lab, laboratorio animato – British Institute

Storytelling in lingua inglese con un classico molto amato dai bambini : “The Gruffalo” di Julia Donaldson e Axel Scheffler

Andiamo a spasso nel bosco frondoso insieme a un furbissimo topolino che per non finire in pasto ai predatori del bosco si inventa un amico spaventoso… ma se il Gruffalo esistesse davvero? Ascoltiamo insieme la lettura attiva di una storia in inglese senza ansie o paure ma semplicemente collegando immagini e gestualità a suoni a volte nuovi. A seguire giochi e laboratori creativi differenziati per età.

ORE 17.00

F Opera & Operetta, concerto – Pueri Cantores

Il Coro nel teatro musicale: Opera & Operetta

B Caccia al tesoro nella natura e Cargo Bike – Stripes Coop.

Un gioco senza tempo che piace ai bambini ma anche agli adulti.

La natura offre moltissimi spunti e tesori che troppo spesso non sappiano vedere ma stanno lì, silenziosi, sotto le nostre scarpe. Chi saprà trovare e riconoscere i tesori del parco?

ORE 18.00

A Animazione di danze popolari – Ass. Balabiott

Animazione aperta a tutti. Semplici danze, provenienti principalmente dai paesi europei, brevemente spiegate ai partecipanti.

ORE 19.00

A L’incredibile storia di Julia Butterfly – Teatro dell’Armadillo

L’impresa eroica di Julia Butterfly che come segno di protesta nel 1997 sale su una sequoia secolare e ci rimane per due anni per proteggere un’intera foresta californiana dall’abbattimento. Alcuni estratti dallo spettacolo del Secondo Anno Corso Ragazzi della Scuola di Teatro dell’Armadillo.

ORE 20.00

A Luci nel Bosco, spettacolo di danza del ventre – Paola Ferrari

Danza Orientale Classica con l’utilizzo dello Shamadan (candelabro), tradizionalmente appartenente al repertorio di folklore.

F Esibizione gruppi musicali giovanili – Ricordi Music School

Young on Stage

Esibizioni di band giovanili delle Ricordi Music School