Al via Africa Day: a Milano due giorni di arte e cultura dal continente

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2022 – L’Africa Day apre a Milano il progetto PERCORSI. Il 17 e il 18 settembre presso il C.I.Q. – Centro Internazionale di Quartiere (via Fabio Massimo 19, Milano) si terrà una due giorni dedicata alla cultura e all’arte africana che avrà come protagoniste due artiste di fama internazionale: l’étoile della danza afro contemporanea Sellou Blagone, francese di origine ivoriana, e la cantautrice e ballerina tradizionale Dafra Keita, anche lei residente in Francia e di origine burkinabé. Le due artiste, oltre ad esibirsi sabato sera nello spettacolo YELE – La luce, terranno anche dei workshop di danza aperti a tutti. Inoltre, domenica sera, ci sarà il concerto dello storico gruppo Mamud Band che ha da poco pubblicato il nuovo album.

Segue il programma del fine settimana del 17 e 18 settembre: Africa DAY Milano | Facebook

Un altro appuntamento da segnalare è la presentazione, in esclusiva, del nuovo album della band AFRIC&JAZZ Trio, gruppo dalla forte connotazione afro-beat e afro-jazz formato da Donat Munzila (voce e chitarra), Stefano Corradi (fiati) e Abdoullay Ablo Traore (balafon, percussioni e voce). Questo nuovo progetto è una raccolta di brani inediti frutto del lungo percorso musicale e artistico dei musicisti che farà viaggiare tra sonorità lontane e ritmi incalzanti ai quali è impossibile resistere senza ballare. La band si esibirà il 2 ottobre alle ore 21 all’Auditorium Magnete (Via Adriano 107 – MI) per la release ufficiale durante la quale ci saranno anche degli “special guest” e in replica il 20 novembre al C.I.Q. (Via Fabio Massimo 19 – MI) alle ore 21.

PERCORSI è un progetto dell’associazione SINITAH che s’inserisce nel programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo e che coinvolge gli abitanti dei contesti urbani fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati, o in stato di degrado, per migliorare la qualità della vita e creare nuove geografie cittadine. La rassegna promette di creare un itinerario tra le periferie cittadine fatto di laboratori educativi, per il tempo libero, artistici e sull’ambiente, ma anche di proporre spettacoli di musica, danza e teatro, oltre che incontri e conferenze tematiche. Il tutto con un occhio di riguardo all’educazione ambientale e alla multiculturalità. Gli eventi e le iniziative, volti a incentivare la partecipazione della comunità alla vita sociale e aggregativa, seguiranno un calendario che inizierà il 17 settembre e continuerà fino ad aprile 2023. Alcuni appuntamenti saranno dedicati particolarmente ai giovani come il laboratorio per la creazione e gestione di una Web Radio.

PERCORSI avrà luogo a Milano in tre location principali: l’Auditorium Magnete, il C.I.Q. – Centro Internazionale di Quartiere e gli Orti di Vi.Pre.Go.

Segue il calendario completo degli eventi dal 17 settembre 2022 fino ad aprile 2023.

Location 1: Auditorium Magnete (via Adriano 107), inserito nel nuovo complesso dell’Adriano Community Center del quale una parte è destinata anche al social housing. Il quartiere Adriano nell’ultimo decennio, grazie all’espansione edilizia, ha visto arrivare nuovi abitanti, soprattutto giovani e famiglie. I residenti lamentano la mancanza di servizi e pochi spazi destinati all’aggregazione sociale e alla cultura.

LABORATORIO CREAZIONE WEB RADIO – 15 e 16 ottobre 2022, 12 e 13 novembre 2022 — dalle 9:30 alle 12:30

Serie di laboratori organizzati in collaborazione con ShareRadio per imparare a creare e gestire una web radio: gestire le dirette, organizzare le interviste, trasmettere musica e creare il palinsesto. Indicato per i ragazzi dai 13 ai 19 anni.

CONCERTO DI BETTY GILMORE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – 25 novembre 2022 — ore 21

Nota cantante e scrittrice di origine afroamericana e milanese di adozione, Betty Gilmore si esibirà in un repertorio di classici del blues e di poesie dedicate al tema del contrasto alla violenza di genere.

LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA PER I BAMBINI – 21 gennaio 2023 – ore 16

Laboratorio di pittura creativa curato da Marta Sebben dell’Associazione CAMPO ZOE, destinato ai più piccoli.

EVENTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DANZA – 29 aprile 2023 – dalle ore 10

Una giornata intera dedicata alle danze etniche con laboratori aperti a tutti ed esibizioni artistiche con performers provenienti dai diversi Contenenti.

Location 2: C.I.Q. – Centro Internazionale di Quartiere (via Fabio Massimo 19), ubicato tra Corvetto e Porto di Mare in un contesto abitativo caratterizzato da case popolari ed edifici confiscati alle mafie, si presenta come uno dei pochi luoghi di aggregazione e cultura in un quartiere purtroppo noto per il disagio sociale non solo giovanile.

SPETTACOLO DI DANZA AFRO CONTEMPORANEA CON CYRILLE OULANE – 23 ottobre 2022 – ore 21

Ballerino e coreografo originario del Burkina Faso, Cyrille Oulane è tra gli artisti più promettenti del panorama culturale attuale deII’Africa Occidentale. Propone uno spettacolo di danza afro contemporanea che rappresenta i suoi grandi talento e creatività. La performance sarà accompagnata da musica dal vivo la cui direzione artistica è a cura di Abdoullay Traore.

CONCERTO DI ROOTICAL FOUNDATION ACOUSTIC DUO — 18 novembre 2022 — ore 21

Storica reggae band milanese, con un lungo percorso musicale che l’ha vista protagonista nei maggiori festival europei e nazionali, il duo propone un concerto sia di classici del ritmo in levare che di repertorio per una serata dove sarà impossibile non ballare.

CONCERTO Dl AFRIC&JAZZ TRIO – 20 novembre 2022 – ore 21

Afric&Jazz trio presenta il primo album «Zunkuluke». Gli artisti Stefano Corradi (fiati), Donat Munzila (voce e chitarra), Abooullay Traore (percussioni e balafon) ci trasportano in un viaggio tra sonorità esotiche e ritmi afro-beat non tralasciando il jazz per un’esperienza unica e coinvolgente.

Location 3: Orti di Vi.Pre.Go. (Via Isocrate 25), area verde abbandonata all’interno del Parco di Villa Finzi che, grazie ad un patto di collaborazione stipulato nel mese di settembre 2021 tra Sinitah e il Comune di Milano e diverse altre realtà del territorio (Associazione VI.PRE.GO., Associazione Gorla Domani, Circolo Reteambiente Legambiente Milano, Istituto Scolastico Paolo e Larissa Pini e diversi comitati genitori dei plessi scolastici del quartiere), si sta rigenerando affinché possa essere restituita alla comunità.

LABORATORIO BASE PER ORTISTI – 24 settembre e 22 ottobre 2022, 18 marzo e 22 aprile 2023 – ore 16

Serie di laboratori base per chi vuole avvicinarsi alla coltivazione biologica di un orto, imparando le tecniche e metodologie per la gestione e la manutenzione delle piante. I laboratori saranno tenuti da Andrea Bucci (agronomo) e Rocco Bellarosa (giardiniere esperto in orticoltura).

LABORATORIO DI CUCITO – 8 ottobre 2022 – ore 15

Laboratorio base per apprendere i primi passi nel mondo del taglio e cucito a cura di Laura Pietrosanti (Sorelle Wax).

LABORATORIO Dl LAVORO A MAGLIA — 16 ottobre 2022 — ore 10

Laboratorio base per apprendere i primi passi nel mondo del lavoro a maglia a cura di Piera Nocentini

FAVOLE DAL MONDO — 3 dicembre 2022 — ore 15

Spettacolo di teatro per bambini

LABORATORI DI NARRAZIONE – 25 febbraio e 25 marzo 2023 – ore 15

Narrazioni e Laboratori esperienziali per bambini dai 4 ai 7 anni a cura di Caracol

EVENTO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA — 22 aprile 2023 — dalle ore 15

Un pomeriggio dedicato alla giornata Mondiale della terra, con laboratori, conferenze tematiche, animazioni e incontri con le comunità. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta da ShareRadio.