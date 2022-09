Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della persona assistita “World Patient Safety Day”: iniziative a Legnano e Magenta

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2022 – 20:09

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 13 settembre 2022 – Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 17 settembre di ogni anno è

dedicato alla Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona

assistita.

Anche ASST Ovest Milanese, accogliendo le indicazioni del Centro per la gestione

del Rischio sanitario e la Sicurezza del paziente di Regione Lombardia, dedicherà

due giornate per incontrare e rispondere ai cittadini sul corretto uso dei farmaci e

sulle modalità di accesso ai trattamenti in Lombardia, con particolare riferimento ai

pazienti con malattia rara.

I Farmacisti della ASST Ovest Milanese si renderanno disponibili per fornire consigli

in merito: