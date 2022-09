GIULIO TREMONTI: INCONTRO CON GLI OPERATORI DELL’EDILIZIA CON UN OCCHIO DI RIGUARDO SU MILANO

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2022 – 20:17

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 13 settembre 2022 – “Mercoledì 14 settembre, alle ore 15:00, presso l’Assimpredil di via San Maurilio 21, incontrerò i rappresentanti delle imprese che operano nel settore delle costruzioni per confrontarmi con loro sui problemi che affliggono il comparto ed individuare insieme le soluzioni più adeguate per superare questo momento difficile”. Lo comunica in una nota Giulio Tremonti, candidato alla Camera nel collegio uninominale Lombardia 1 – U09.

“L’aumento dei costi delle materie prime per le costruzioni collegate anche ai progetti del PNRR – spiega Tremonti – la difficoltà delle pubbliche amministrazioni nel riconoscere l’aumento con lo strumento della revisione prezzi, la normativa fiscale sulla casa ancora in divenire, le amministrazioni locali spesso inefficienti nell’affrontare le richieste di autorizzazione edilizia o le pratiche di bonifica… tutti temi che un nuovo governo di centrodestra dovrà affrontare con urgenza per offrire al più presto delle risposte adeguate”.

“Questioni – conclude Tremonti – che, al di fuori degli incontri fra rappresentanti governativi e settoriali, saranno portati dai presenti che ne fanno parte al tavolo “C’è milano da fare” all’interno dei quale potranno essere affrontarvi tutti i problemi dell’edilizia collegati al capoluogo lombardo”.