Messaggio del Presidente Mattarella a Papa Francesco in occasione del viaggio Apostolico in Kazakhstan

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2022 – 10:00

(mi-lorenteggio.com) Roma, 13 settembre 2022 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Francesco, il seguente messaggio:

« Santità,

Desidero farLe pervenire il mio più vivo ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per Nur-Sultan.

La Sua presenza al Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali e Tradizionali conferma il Suo costante e convinto impegno a favore del dialogo interreligioso e della promozione della fratellanza umana, aspetti imprescindibili per quanti desiderano adoperarsi per la costruzione della pace e per la tutela dei diritti umani, in Ucraina e in tante altre parti del mondo.

Con questi sentimenti desidero far pervenire alla Santità Vostra i più fervidi auguri per questa Sua missione pastorale, rinnovando, al contempo, i sensi della mia profonda stima e considerazione».

Redazione