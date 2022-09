Metalitalia.com Festival 2022: torna il 17 e il 18 settembre al Live Music Club

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2022 – 20:13

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2022 – Procedono i preparativi per il Metalitalia.com Festival 2022 in programma per 17 e 18 settembre. Un grande appuntamento con la musica metal che torna dopo due anni di stop forzato e ripropone la formula a due giornate.

L’edizione del 2022 si rivolge al metal più duro, infernale e oscuro,per due giorni di musica estrema, che andranno in scena il prossimo weekend, in quella che è la sede storica del festival: il Live Music Club di Trezzo Sull’Adda (MI).

I protagonisti di questa edizione 2022 saranno per il 1° giorno: SODOM, CORONER, BULLDOZER (special “40 Years Of Wrath” show), ONSLAUGHT, EXTREMA (special “The Positive Pressure…of Injustice” show), IN.SI.DIA, HYADES (reunion show), NATIONAL SUICIDE.

E nella seconda giornata: WATAIN, ABBATH, ASPHYX, BATUSHKA di Krzysztof “Derph”, Drabikowski, TRIBULATION, NECROPHOBIC, BØLZER, BLASPHEMER.

Anche quest’anno lo storico locale alle porte di Milano verrà allestito ad hoc, con l’area lounge esterna, i punti ristoro, il beergarden, gli stand del metalmarket, l’area dove si terranno i meet & greet gratuiti con tutte le band che ne daranno disponibilità.

Questa edizione è dedicata alla memoria di Andrea “Benny” Bernini, promoter di Eagle Booking e tra i fondatori dell’evento, scomparso prematuramente la scorsa estate.

L’artwork porta la firma del noto tatuatore e artista romano Welt degli Yama Tattoo Studio.

Ecco di seguito il programma completo.

In allegato gli orari dei meet&greet con le band, rigorosamente gratuiti come da tradizione al Matalitalia.com Festival

Sabato 17 settembre

Apertura porte – h 13.00

National Suicide – h 14.00

Hyades – h 14.45

In.Si.Dia – h 15.40

Extrema – h 16.50

Onslaught – h 18.10

Bulldozer – h 19.30

Coroner – h 21.00

Sodom – h 23.00

Domenica 18 settembre

Apertura porte – h 13.00

Blasphemer – h 14.00

Bolzer – h 14.45

Necrophobic – h 15.30

Tribulation – h 16.40

Batushka – h 18.00

Asphyx – h 19.20

Abbath – h 20.45

Watain – h 22.30

BIGLIETTI

Giornata Singola in prevendita 39€ + d.p. | alla cassa 45€

Abbonamento 2 giorni in prevendita 65€ + d.p. | alla cassa 75€

Acquista qui: www.metalitalia-festival.com/biglietti

I biglietti acquistati per le edizioni 2020 e 2021, e dei quali non è stato chiesto il rimborso, rimarranno validi per una giornata a scelta dell’edizione 2022.

Info:

www.liveclub.it

www.metalitalia-festival.com

www.facebook.com/Metalitalia.comFestival