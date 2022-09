MIRABELLI E UGUCCIONI (PD) INCONTRANO GLI INQUILINI DELLE CASE POPOLARI DI VIALE CA’ GRANDA A MILANO

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2022 – 20:15

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2022 – Il senatore Franco Mirabelli e la Consigliera Comunale Beatrice Uguccioni, candidati PD al Parlamento, hanno incontrato il Comitato di Autogestione delle case popolari di Viale Ca’ Granda a Milano. All’incontro, dove è stato invitato anche il Segretario Generale del Sunia, Stefano Chiappelli, si è discusso delle problematiche degli alloggi ALER ma anche delle questioni di stretta attualità che preoccupano gli inquilini, tra cui i costi dell’energia.

“Il problema del caro-bollette – ha spiegato Franco Mirabelli – si pone in modo consistente anche per l’edilizia residenziale pubblica, in quanto le spese per gli inquilini sono spesso molto più alte del canone di affitto e, quindi, c’è bisogno che il Governo metta in campo subito altre iniziative per tutelare le famiglie con i redditi più bassi. Il PD ha già chiesto di aumentare la fascia che deve beneficiare delle bollette sociali. Non nascondiamo, però, che il superbonus è stata una straordinaria occasione che sarebbe servita soprattutto nei quartieri popolari, dove c’è un maggior degrado abitativo e una maggior inefficienza energetica. Qui l’utilizzo del superbonus avrebbe davvero potuto fare la differenza ma purtroppo, pur essendo un provvedimento di cui hanno beneficiato tanti, non è stato utilizzato da molti gestori di case popolari. La vicenda del superbonus, come già altre, rende evidente che spesso i gestori del patrimonio pubblico non sono in grado di gestire queste opportunità. Credo, quindi, che occorra studiare una misura specifica per l’edilizia residenziale pubblica e che, però, responsabilizzi i gestori molto di più. Serve, ovviamente, una misura che metta soldi a disposizione dell’efficientamento del patrimonio pubblico ma in modo mirato e responsabilizzando le aziende, altrimenti i progetti vengono preparati e poi si fermano”.

Beatrice Uguccioni ha sottolineati che “Troppo spesso i gestori delle case popolari investono poco sulla manutenzione ordinaria, con il risultato che i problemi si aggravano e poi si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria che, però, costano molto di più e hanno tempi di realizzazione molto più lunghi”.

“Il tema della casa è prioritario come quello del lavoro. – ha proseguito Uguccioni – A Milano si fa fatica a trovare casa ad un prezzo accessibile e, proprio per questo, come Comune abbiamo scelto da tempo di investire molto nelle riqualificazioni dei quartieri e di sostenere progetti di edilizia sociale, per venire incontro a quelle persone che hanno un reddito troppo basso per poter acquistare o prendere in affitto un appartamento nel mercato privato, ma troppo elevato per accedere a soluzioni di edilizia popolare. Inoltre, stiamo lavorando molto anche sul canone concordato, che prevede di agevolare gli inquilini attraverso prezzi calmierati e supportare i proprietari attraverso agevolazioni fiscali”.

“Trovare casa oggi a canone accessibile per un lavoratore dipendente è molto complicato – ha confermato Mirabelli – e la politica si deve porre questo problema. Guardando ai programmi elettorali, il PD è l’unico partito che ha proposte che si fanno carico della domanda di abitazioni a costi accessibili. Gli altri, soprattutto la destra, si occupano di garantire chi ha già la casa di proprietà ma non assumono alcun impegno rispetto a chi ha difficoltà a trovare casa a canoni accessibili”.

“Noi proviamo a occuparci del problema dell’accesso alla casa e proponiamo 500mila alloggi di edilizia sociale in dieci anni: non sono solo case popolari ma una prima e concreta risposta ad una domanda di casa a canoni accessibili. Inoltre, come PD proponiamo di aumentare le agevolazioni per i mutui per la prima casa agli under 35 e lo stanziamento di 2.000 euro ogni anno per aiutarli a pagare l’affitto. Queste sono misure che vanno incontro all’esigenza di autonomia dei giovani. È evidente che anche sulla casa, quindi, ci sono grandi differenze tra noi e la destra e il 25 settembre bisogna scegliere”, hanno concluso Mirabelli e Uguccioni.