Un weekend tra sport e solidarietà all’Idroscalo di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 settembre 2022 – Svago, sport e tanta solidarietà nel weekend dell’Idroscalo. L’estate non è ancora finita al parco del “mare di Milano”, dove la voglia di divertimento fa rima anche con l’attenzione per i più piccoli. Da venerdì 16 a domenica 18 settembre 2022, protagonista il famoso orsetto Paddington, che arriva all’Idroscalo per incontrare le famiglie e promuovere il programma “I Viaggi di Paddington” a favore di tanti bambini nel mondo, al fianco di UNICEF.

Palloncini, fogli e colori per disegnare saranno a disposizione dei più piccoli, per conoscere l’orso nato dalla penna dello scrittore inglese Thomas Michael Bond, mentre i dialogatori e le dialogatrici dell’associazione faranno conoscere più da vicino il loro impegno per i piccoli più vulnerabili. Aderendo al programma “I Viaggi di Paddington” sarà possibile diventare sostenitore regolare delle attività dell’UNICEF, ricevendo materiale informativo e di svago dedicato all’orsetto.

Il fine settimana dell’Idroscalo, inoltre, sarà all’insegna dello sport: già da giovedì 15 settembre, e sino a domenica 18 settembre, il “mare di Milano” farà da palcoscenico ai Campionati italiani di Canoa (specialità velocità e paracanoa).