AGGRESSIONE AI BANCHETTI DEL TERZO POLO A MILANO

Ultimo aggiornamento il 17 Settembre 2022 – 20:40

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2022 – Riceviamo e pubblichiamo:

Denunciamo con forza due gravi episodi di intolleranza politica che oggi hanno turbato la campagna elettorale a Milano.

Due banchetti del Terzo Polo sono stati attaccati e colpiti, a pochi minuti di distanza, con uova piene di vernice lanciate da due ragazze in bicicletta a volto coperto. Gli inaccettabili episodi intimidatori sono avvenuti al mercato di via Osoppo e in piazza Wagner, dove i nostri militanti stavano pacificamente distribuendo volantini ai cittadini.

Nel mercato di Via Osoppo, per altro, era presente il Candidato alla Camera Francesco Ascioti, che ha ricevuto la sua dose di vernice e ha dovuto interrompere il confronto che stava avendo con i cittadini interessati alle nostre proposte politiche.

Stessa sorte è toccata a un presidio del PD in viale Papiniano.

Evidente la regia comune e il tentativo di intimidazione nei confronti delle forze democratiche che stavano esercitando il loro legittimo diritto di manifestazione del pensiero, garantito dall’art. 21 della Costituzione.

A queste provocazioni rispondiamo nell’unico modo che conosciamo: denunciando l’accaduto alle forze dell’ordine e continuando con più convinzione ed energia la nostra battaglia politica.

Nell’esprimere piena solidarietà e vicinanza ai nostri militanti e a quelli del PD vittime delle aggressioni, garantiamo a tutti che fino a venerdì prossimo saremo sempre nelle strade e nelle piazze di Milano per far conoscere i nostri valori e i nostri programmi. Senza paure e senza esitazioni.

Andrea Liberti – segretario di Milano in Azione

Carla Ceccarelli e Gianmaria Radice – coordinatori di ItaliaViva Milano