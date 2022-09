Lodi. Spray urticante a scuola, evacuato il Bassi

Ultimo aggiornamento il 17 Settembre 2022 – 14:34

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 17 settembre 2022 – Stamane, intorno alle ore 9.45, in via Porta Regale 2, in un corridoio dell’Istituto Bassi è stato spruzzato dello spray urticante, che ha coinvolto 14 studenti e studentesse e alcuni adulti.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine insieme ai Vigili del Fuoco, a due ambulanze e un’automedica. L’istituto scolastico è stato evacuato, mentre, durante le operazioni di verifica è stata trovata una bomboletta contenente spray al peperoncino e in corso sono le indagini per risalire agli autori.

V. A.