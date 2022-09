Pontedilegno – Tonale. Torna l’Adamello Ultra Trail!

Ultimo aggiornamento il 17 Settembre 2022 – 9:56

(mi-lorenteggio.com) Pontedilegno, 17 settembre 2022 – L’Adamello Ultra Trail, una delle sfide più spettacolari per gli appassionati di corsa in montagna, torna dal 23 al 25 settembre!

L’Adamello Ultra Trail è una gara che si svolge unicamente sui sentieri, i camminamenti e le mulattiere risalenti alla Grande Guerra. Qui, dove una volta camminavano i giovani soldati, ora corrono i giovani sportivi che possono così apprezzare ancora di più il valore della pace e della libertà.

800 atleti si sfideranno tra i panorami di Pontedilegno-Tonale su 3 diverse distanze: 170, 90 e 35 km. Un’impresa che non smette nemmeno al calare della notte, portando i concorrenti a coprire fino a 11.500 m di dislivello!

3 gare per 800 campioni

La “corsa regina”

Lunghezza 170 km. Dislivello positivo 11.500 mt.

In programma venerdì 23 settembre Distanza intermedia 90 km

Dislivello positivo 6.050 mt.

In programma venerdì 23 settembre

Breve distanza 35 km

Lunghezza 35 km. Dislivello positivo 1.700 mt

In programma sabato 24 settembre

Non solo grandi atleti, l’Adamello Ultra Trail è una festa dello sport che coinvolge anche bambine e bambini! Domenica 18 settembre a Vione i piccoli sportivi (da 0 a 19 anni) potranno partecipare all’Adamello Trail Junior, una camminata in montagna per avvicinarsi allo sport. L’iscrizione è gratuita e alla fine ci sarà un premio per tutti i partecipanti!