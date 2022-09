Presidente Fontana in visita agli uffici della Direzione Generale dell’Ente Navigazione Laghi

Ultimo aggiornamento il 17 Settembre 2022 – 13:26

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2022 – Nel primo pomeriggio di ieri 16 settembre 2022, il Presidente Fontana si è recato in visita alla Direzione Generale della Gestione Governativa Navigazione Laghi; ad accoglierlo il Gestore Governativo Donato Liguori, il Vice Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili On.le Alessandro Morelli ed i vertici di Navigazione Laghi.

L’incontro è stata occasione per far conoscere più da vicino la realtà dell’Ente che gestisce il servizio pubblico di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como e presentare i dati relativi alla stagione 2022 che, con oltre 7.200.000 passeggeri e 500.000 veicoli al 31/08/2022, hanno confermato un incremento rispetto al medesimo periodo della stagione 2019. E’ stata illustrata la consistenza della flotta, le attività di rinnovamento già completate, tra le quali l’introduzione in servizio delle motonavi ibride Topazio e del traghetto S. Cristoforo, ed il piano di efficientamento che Navigazione Laghi intende portare avanti nel medio periodo, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti e garantire un servizio efficiente ed efficace, oltrechè sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico.

Il Vice Ministro Morelli ha confermato il sostegno del Governo per agevolare il dialogo con i territori dei laghi con l’obiettivo di raccogliere le istanze, i suggerimenti e le criticità rilevate sul servizio e avviare una interlocuzione con le realtà locali e migliorare la mobilità dei cittadini e la fruibilità del servizio.

“Grande soddisfazione va espressa per le performances del settore turistico anche sui laghi lombardi, che quest’anno ha registrato numeri record, superando i già eccellenti dati del 2019. – ha commentato il Presidente Fontana – Vanno sottolineati due aspetti: l’impegno del ministero per il turismo e del ministro Massimo Garavaglia e, per i laghi, le ottime iniziative della gestione della Navigazione Laghi. Per mantenere e sviluppare ancora questo comparto in prospettiva, va intensificato il rapporto con le comunità locali per rendere sempre più aderente alle esigenze turistiche e locali, la gestione del traffico. E va avviato il programma di ammodernamento della flotta, così come il pacchetto degli investimenti per le infrastrutture per gli attacchi e i servizi a terra”.