Cesano Boscone. Ancora un successo per Tante gambe un solo CUORE contro la violenza – FOTO E VIDEO

Ultimo aggiornamento il 18 Settembre 2022 – 22:14

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 settembre 2022 – Tra le iniziative della 40^ Festa Patronale di Cesano Boscone, ancora un successo.

Dopo la pausa forzata, dovuta alla pandemia, il Circolo donne Sibilla Aleramo ha proposto, nell’ambito della tradizionale Festa Patronale, Tante gambe un solo CUORE contro la violenza. Si tratta della terza marcia non competitiva aperta a donne e uomini di ogni età che desiderano dire NO ai femminicidi. “Perché la violenza contro le donne – dicono le organizzatrici – non è inevitabile; si deve e si può fermare”.