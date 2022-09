ELEZIONI: BOCCIA, CON PD ITALIA DEI COMUNI, CON DESTRA FLAT TAX E TAGLI A SANITA’

Ultimo aggiornamento il 18 Settembre 2022 – 21:24

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2022 – “Con il Partito Democratico ci sarà l’Italia dei comuni, l’Italia dalle radici forti, l’Italia della coesione sociale. Cambiare e adattare alle necessità sociali i servizi nelle città, significa unire ancora di più le fasce sociali e pensare al Paese da soggetto collettivo. La destra pensa solo a dividerlo e l’esempio più emblematico è la flat tax: fingono di far pagare le tasse nello stesso modo a tutti ma in realtà pagano poco i ricchi e tagliano i servizi, a partire dalla sanità, ai più deboli. Noi andiamo in direzione opposta con più servizi pubblici a chi ha bisogno. E lo facciamo attraverso i comuni. Le aree interne, i 5498 piccoli comuni con borghi stupendi dalle radici solide, sotto i 5 mila abitanti, non possono essere considerati comuni di serie B, così come tutti gli italiani che vivono nelle aree interne e nella aree di montagna. Quasi un quarto del Paese vive in comuni ai quali dobbiamo garantire gli stessi diritti dei centri metropolitani. E ai sindaci dobbiamo dare ancora più strumenti autonomi per intervenire sulle periferie, unendole, potenziandole, ricucendole. È questa l’Italia per la quale ci battiamo contro la destra. Nel voto al PD c’è il voto per un’Italia giusta, pulita, coesa, unita. Un’Italia che tende la mano sempre a chi è indietro e che non fa nessuna distinzione di razza, religione o orientamento sessuale. In questa Italia non c’è spazio per flat tax e privatizzazioni dei servizi essenziali. Deve essere chiaro che chi dice sì alla flat tax, dice sì ai tagli alla sanità pubblica, ai trasporti, a scuola e cultura”. Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD, nel corso della manifestazione ‘i Comuni per l’Italia’ in corso a Monza con i sindaci e gli amministratori per un’Italia democratica e progressista.