Palestro (Pv). Esplode nella notte bombola di gas, tre feriti

Ultimo aggiornamento il 18 Settembre 2022 – 10:06

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2022 – Intervento nella notte a Palestro (PV) per l’esplosione di gas da una bombola di gpl che ha coinvolto due appartamenti confinanti: tre le persone ferite soccorse e trasportate in ospedale, una in codice rosso con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco del comando di Pavia con un’autoscala, assistiti anche dai colleghi di Vigevano (Pavia) e dei pompieri volontari di Robbio (Pavia) con l’assistenza anche di una squadra di vigili del fuoco giunta dal vicino comando provinciale di Vercelli. Presenti anche i carabinieri, che indagano per risalire alle cause dell’evento, e il sindaco di Palestro.

Redazione